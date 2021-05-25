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Экономика

Чем Евросоюз ответит Беларуси на «нелегитимный захват самолета»?

Лилия Караева
25 мая, 2021 12:41
2 мин
Лилия Караева
25 мая, 2021 12:41
2 мин
Флаг Литвы
Pixabay

Стало известно, какие санкции могут войти в пятый пакет санкций против Беларуси. Самыми действенными считают секторальные ограничения в отношении республики.

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис рассказал, что возможные цели Евросоюза - нефтяная сфера и сектор нефтепродуктов. Об этом пишет ТАСС.

МИД Литвы призвал перейти к следующему пакету санкций незамедлительно.

Замглавы МИД Литвы Мантас Адоменас сказал «Эху Москвы», что новый пакет санкций коснется «всякого рода экспорта». Речь идет не только о нефтяной сфере, но и удобрениях, продукции машиностроения и технологиях, поступающих в Беларусь из Европы.

Адоменас называл инцидент с рейсом Ryanair 23 мая «нелегитимным захватом самолета», так как судно принудительно посадили в нарушение конвенций для похищения пассажира.

Ранее Евросоюз принял три пакета санкций против физических и юридических лиц Беларуси. Ограничения касались тех, кто мог быть причастен к фальсификациям на выборах президента республики. Четвертый пакет мер согласован, но не утвержден.

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