Германия зла не на шутку: «диктатор» Лукашенко заплатит высокую цену за свой «чудовищный» поступок

Политика

Президент Беларуси Александр Лукашенко заплатит «высокую цену» за «чудовищный» инцидент с принудительной посадкой ирландского самолёта Ryanair и последующий арест оппозиционного журналиста Романа Протасевича. Об этом на встрече с журналистами в Берлине заявил глава МИД Германии Хайко Маас.

«Любой диктатор, играющий с такими идеями, должен понять, что он заплатит высокую цену», - сообщил министр.

Издание The Australian отмечает, что заявление главы МИД прозвучало через день после того, как Евросоюз пришел к решению закрыть авиасообщение с Беларусью. Также лидеры ЕС договорились о вводе новых санкций против республики.

Маас отметил, что истинной целью ограничений против Беларуси является «поразить этими мерами Лукашенко», а также близких к нему чиновников. При этом он подчеркнул, что своими санкциями ЕС не стремятся задеть «гражданское население» республики, передаёт The Australian.