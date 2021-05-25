«Насколько далеко президент Лукашенко готов пойти, чтобы отомстить»: действия властей РБ признали терроризмом

Политика

Принуждение к посадке в Минске самолёта Ryanair и последующее задержание сооснователя оппозиционного Telegram-канала Nexta Романа Протасевича расценивается как акт «государственного пиратства и государственного терроризма». Об этом заявили Международная и Европейская федерации журналистов (МФЖ и ЕФЖ). Официальное заявление по поводу инцидента было распространено сегодня, 25 мая.

«23 мая белорусские власти заставили гражданский самолет совершить вынужденную посадку в Минске, столице Беларуси, и арестовали белорусского блогера Романа Протасевича», - говорится в заявлении.

Члены МФЖ и ЕФЖ считают, что произошедшее является «актом государственного пиратства и государственного терроризма». В связи с этим, журналистские федерации требуют освободить Протасевича, а также еще 27 задержанных журналистов.

Также организации обратились к европейским организациям и призвали их принять меры в отношении президента Беларуси Александра Лукашенко, а также официальных лиц республики. Об этом сообщил генеральный секретарь ЕФЖ Рикардо Гутьерриш.

«Мы призываем Европейский совет, Совет Европы и Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе принять меры против диктатора Лукашенко и всех ответственных за репрессии против свободы прессы и прав человека», - заявил он.

Инцидент также прокомментировал генсек МФЖ Энтони Белланжер. По его словам, инцидент с бортом Ryanair является «неприемлемым» актом угона самолета, а единственной целью этого был арест оппозиционного журналиста.

«Распространенное вчера видео (задержанного Протасевича из СИЗО – прим.) — это еще одна иллюстрация того, насколько далеко президент Лукашенко готов пойти, чтобы отомстить тем, кто освещал протесты оппозициипротив него», - подчеркнул он.

Белланжер добавил, что МФЖ призывает к самым «жестким мерам» в отношении белорусского правительства, передаёт «ТАСС».

Между тем, власти республики официально признали задержание спутницы Протасевича - россиянки Софии Сапеги. Об этом рассказало ФБА «Экономика сегодня».