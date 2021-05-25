Более 20 стран фактически объявили Беларусь страной-изгоем

Политика

В результате инцидента с принудительной посадкой самолёта Ryanair в Минске, более 20 стран приняли авиационные ограничения. Государства закрыли авиасообщение с республикой и прекратили полёты в воздушном пространстве страны.

На данный момент авиационные ограничения в отношении Беларуси приняли: Великобритания, Ирландия, Италия, Германия, Хорватия, Греция, Кипр, Украина, Испания, Португалия, Бельгия, Франция и другие страны. Всего - 21 страна.

На ограничения обратил внимание Telegram-канал «БГМ».

23 мая самолёт ирландской авиакомпании Ryanair, под угрозой минирования борта, совершил вынужденную посадку в Минске. Проверка показала, что информация об бомбе недействительна. Тем не менее, с рейса был ссажен и задержан оппозиционный журналист Роман Протасевич. Его доставили в минское СИЗО. В Беларуси против Протасевича выдвинут ряд обвинений связанных с организацией протестов против властей.

Позднее представитель белорусских властей заявил, что поводом для посадки борта Ryanair стало некое письмо с угрозой, авторами которого якобы выступили члены ХАМАС. Группировка на эти обвинения отреагировала крайне возмущённо.