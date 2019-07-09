Как СМИ «ловят чертей» для русского народа

«Власть — временно нанятая администрация, избираемая народом для продвижения и защиты своих интересов». Этот тезис всё ещё не изжит в «презренных западных демократиях». А как у нас?

У нас в этом плане всё хорошо. Среди представителей отечественных властных структур не найти «слуг народа», готовых лебезить перед массами, лихорадочно выискивая пути и методы решения народных проблем на федеральном, областном и даже муниципальном уровне.

Так исторически сложилось в России: именно народ — самый верный, преданный и покорный слуга власти, готовый в любой момент восстать, вооружиться, умереть, положив голову на алтарь защиты её интересов.

Колоссальное содействие в этом оказываем мы, средства массовой информации, которые в предлагаемых обстоятельствах актуальной российской реальности справедливее было бы называть средствами пропаганды.

Как у нас это получается?

В ход идут методы манипуляции сознанием людей. Первый — кропотливая, размеренная и упорная работа по созданию образа внешнего врага —«Большого Сатаны», который способен надёжно отвлечь внимание от внутренних проблем общества. Он никогда не дремлет и с маниакальным постоянством работает на территории России, создавая политические группировки, деятельность которых идёт в разрез с основной политикой «партии и правительства». Речь, конечно же, о пятой колонне.

«Большой Сатана» — виновник всех ключевых бед. Именно он минимизировал темпы роста экономики (всего 4% с 2012 по 2018 год). Благодаря ему пятый год подряд падают реальные доходы населения. Этот хитрый враг запустил в нашей стране процессы оптимизации больниц и роддомов. Он виноват в том, что более половины российских семей с детьми живут за чертой бедности.

Если вы полагаете, что рост сегментов платного образования и здравоохранения, а также концентрация общественного дохода в РФ в рамках высшей социальной группы, происходит не по его вине, вам остаётся только посочувствовать. Ведь деградировали вы под нашим воздействием, явно не окончательно.

Агенты этого чудовища, о котором мы рассказываем вам каждый день, всегда и у всех на виду. Но, увы, покончить с ними лучшим представителям российской власти не даёт закон. Именно закон, эта условность, связывает руки им, нашим смелым и честным. Тем, кто мог бы в любой момент закатать рукав сделать из провокаторов пятой колонны сочную отбивную, а затем с чувством хорошо выполненного долга отправиться на дачу в Борвиху.

Большой Сатана – не только наш враг. Но и смысл нашего существования на планете Земля. Мы, русские, родились для того, чтобы вершить на всей планете справедливость и восстанавливать статус-кво. И поэтому уже давно не замечаем, что на фоне тотального обнищания нашего народа находятся деньги на производство новых бомб и ракет для борьбы со всемирным злом.

Новость о том, что приостановлено действие ДРСМД, вызывает у нас счастливый трепет в душе. Скоро — скоро уже! — пробьёт час Х, и наша Родина продиктует свою несгибаемую волю всему мировому сообществу.

Хотите встретиться с «Большим Сатаной», чтобы забыть о мизерной пенсии или перестать, наконец, мечтать о подключении к централизованной канализации, которая отсутствует у 22,6% россиян? Для этого нет нужды совершать специальные оккультные обряды.

Включите программу новостей на любом федеральном канале или откройте любой новостной сайт. Трамп объявил о начале Третьей мировой. Литва ограничила вещание передач Соловьёва. Грузин оскорбил маму господина ПэЖэ.

А вот контент иного рода! Пугачёва на персональном Майбахе едва не переехала россиян на Рижском вокзале. Бари Алибасов перепутал «крота» с «котом». Хотел съесть кота, а выпил «крота» и бьётся в агонии. Аномально толстая макака побывала в лагере для худеющих и пропала. Чернокожий футболист впал в кому 37 лет назад и до сих пор не выпал из неё.

Для кого эта чертовщина? «Малый Сатана» тоже нехило отвлекает от актуальной повседневности и не даёт нам превратиться в активных украинцев, которым есть до всего дело в своей стране.

Мы, средства массовой информации, продолжаем добросовестно ловить чертей на потребу российского населения, которое всеми возможными и невозможными методами должно быть отвлечено от обсуждения насущных проблем. Почему?

Ведь ещё на заре «нулевых» в верхах было принято решение о том, что народ «устал от вечных проблем». Кто-то думал, что устал один лишь Ельцин, ушедший от нас аккурат в миллениум, а оказалось, что устала вся Россия, последовавшая в отставку вслед за ним.

Остросоциальная проблематика, в обсуждении которой любое здоровое общество обязано принимать самое деятельное участие, мигом исчезла из эфира. Прайм-таймы заполонило то, что позволяет легко оглуплять, манипулировать сознанием обескураженного лишь по началу, а потом привыкшего населения.

Бесконечные новости шоу-бизнеса со смакованием самых отвратительных подробностей «из жизни звёзд».

Мистика, рассказы о провидцах и ясновидящих, контакт с вашей покойной бабушкой.

Передачи, культивирующие лёгкие способы наживы — любимая тема идиотов.

В общем, сущий треш.

И, конечно же, самый действенный, самый лучший способ отрешиться от плохих мыслей – спорт.

К слову, взаимодействия «Большого и Малого Сатаны» никто не отменял. В спорт вмешивается большая политика, ставящая кресты и крестики на не состоявшихся выступлениях отечественных спортсменов, что также становится темой не дня и не месяца, а целого олимпийского года. Мы мгновенно забываем о ковыляющей экономике и хромающей социалке, как только речь заходит о торпедировании «Большим Сатаной» наших возможных спортивных достижений.

Вы хотели пораскинуть мозгами о том, что реально происходит в стране? Дудки. Толстая макака из лагеря для худеющих уже переспала со впавшим в кому 37 лет назад баскетболистом, объелась мельдонием.

Мы расскажем вам об этом, пока, гордо воздев голову, вы будете шествовать мимо мавзолея, в котором лежит Ленин, шествовать, держа икону, на которой изображён Николай II, к памятнику Ивана Грозного, созданного на деньги православного патриота, пойманного на «особо крупном».

Новостной шлак, связанный с чем угодно, но только не с эпическими фейлами партии и правительства, не оставит вам шансов задуматься. К вашим услугам в режиме 24/365 «проклятые пиндосы за океаном», «недобитые либерасты внутри страны» и «предатели-укры».

Не менее действенный метод консолидации народа заключается в создании проблем и подведении народных масс ко вполне логичному и обоснованному требованию их разрешения путём наведения порядка жесточайшим образом и твёрдой рукой.

Вот вам пример.

Белоруссия. Минск. 11.04.2011 г. Страна катится в пропасть очередной экономической катастрофы. Негодование народа, толпящегося у обменников, в попытке защитить сбережения от стремительного обесценивания, достигает пика. И вдруг! Традиционно мирную, не знавшую терактов минскую подземку, сотрясает чудовищной силы взрыв. Он уносит жизни 15-ти человек.

Глава белорусского государства бесстрашно шагает среди фрагментов тел, скорбно ведя за руку маленького сына уже через час после трагедии, а через сутки милиция предъявляет двух вусмерть пьяных работяг, один из которых с остекленевшими глазами поясняет, что взорвал метро «в целях… дест… дестаб… дестабил… дестабилизации обстановки в стране».

Поймали. Расстреляли, осудили. Нет. Вру. Сначала осудили, потом быстро расстреляли. Ура! Уникальный факт сплочения народных масс возле своего сильного лидера — единственного человека, который способен защитить от зловещей террористической угрозы. Какой триумф национального духа!

Где-то мы это уже видели? Эти «университеты» пройдены русскими с 4 по 16 сентября 1999 года. Буйнакск, Волгодонск, Москва (Каширка, улица Гурьянова). Всё это предваряло небывалое сплочение русского народа, полностью разуверившегося в силе центральной власти, вокруг нового сильного лидера, единственного, кто мог, умел, знал, как показать «Кузькину мать» врагу, если надо — сам выйти с оружием в руках против любых чертей.

«В борьбе против терроризма невозможно избежать нарушения прав человека!» — звучит легендарная фраза. И мы медленно перетекаем из России 90-х в Россию «нулевых», сами того не замечая, как меняется вокруг нас система координат, в которой мы существуем.

Усиление мер безопасности, реализация политики, ущемляющей гражданские свободы, происходят так, как и должны претворяться в жизнь непопулярные меры — день за днём, год за годом! — постепенно, дабы не будоражить засыпающий под сказки о внешних и внутренних врагах народ.

Всё происходит так, чтобы было незаметно снижение функций государства к абсолютному минимуму (маленькие зарплаты, нищенские пенсии, символический рост экономики, произвол судебной и полицейской систем).

Не менее важно держать людей в невежестве, культивируя абсолютную посредственность в культуре и искусстве. Необходимо снижать планку качества выходящих на экраны художественных фильмов.

Важно! Побольше героизма на экране, побольше подвига, смерти, крови и спецэффектов. Поменьше связи с реальностью. Упаси Бог снимать кино про горести и радости, трудности и проблемы современных россиян. У современных россиян, конечно же, нет никакого желания про это смотреть. Вот только кто за них так решил? Вопрос риторический. Кто надо.

Просто пришла пора нанять вчерашнего бухгалтера, чтобы снял фильм о том, что умирать за Родину гораздо проще и полезнее, чем жить в ней, когда наседает твой вчерашний союзник.

Побольше телевизионных, якобы, аналитических передач, в которых эмоции преобладают над элементарной логикой. Поменьше рассудочности. Приветствуется мат из уст телеведущих, гордящихся тем, что ещё вчера на чужой земле, следуя долгу и приказу, они убивали людей. Не помешает и лёгонький мордобой.

Когда настаёт пора объяснить народу, что его «благоденствие» подходит к «закономерному финалу», очень важно разговаривать с людьми вежливо, тихо и спокойно. Так, как говорят с 5-летними детьми, объясняя необходимость проглатывания горькой пилюли. Это не вопрос воспитания. Просто внушаемость взлетает в разы, а критическая оценка ситуации падает ниже плинтуса.

Больше! Больше невежества. Не нужно стесняться культивировать невежество среди населения, говоря о том, что знания – удел избранных. Не забываем о том, что до простого народа нельзя доносить истину. Истина делает свободными. Про это еще в Евангелии от Иоанна написать. Ведь как только все люди поймут основу своего я, поймут, что и Большой и Малый Сатана — изобретения местного министерства пропаганды, манипулировать ими будет катастрофически тяжело.

Не об этом ли напрямую говорил нам главный банкир всея Руси Герман Греф?

Кто же придумал эту систему координат? Приведённые способы манипулирования общественным сознанием и поведением индивидуумов изложены в книге «10 способов манипулирования людьми с помощью СМИ» американского лингвиста, философа, политического публициста Ноама Хомского, не так давно отметившего свой 90-летний юбилей.

Почитайте на досуге.

Вот такая история!