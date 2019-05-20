Заочный смертник

«Закон у нас простой. Вход – рубль, выход – два», — с этих слов начинается одна из самых сильных, самых проникновенных книг Владимира Богдановича Резуна (творческий псевдоним — Виктор Суворов) — советского офицера, резидента ГРУ, перебежчика, произведения которого нынче не в чести. А вчера?

В зените славы Виктор Суворов и его книги оказались в теперь уже, пожалуй, безвозвратно утраченную эпоху новой России. Мы зачитывались его романами, когда нам было практически неведомо понятие «ура-патриотизм», когда степень оглупления масс уже знакомой ненавистью к «загнивающему Западу» не достигла запредельной точки.

В те годы, когда был сметаем с книжных полок Суворов, на НТВ, РТР, ОРТ и в помине не было пропагандистских ток-шоу с гневно-демонстративным изгнанием из эфира поляков, американцев и хохлов. В смысле, украинцев, к числу которых причисляет себя, к слову, и сам Виктор Суворов, родившийся в семье украинца Богдана Резуна и русской Веры Гореваловой.

Тиражи его романов, подаривших читателю альтернативный взгляд на историю, пробивали отметку в миллион экземпляров. А значит, всё-таки, было волшебное время, когда в нашей стране были миллионы думающих людей, не боящихся альтернативных взглядов на историческую реальность с последующим получением клейма «русофоба».

Родился Володя Резун спустя два года после окончания войны, 20 мая 1947 года, в дебрях Приморского края, а точнее – в селе с весёлым названием Барабаш.

Как сын военного, иной стези для себя не видел. По окончании сельской четырёхлетки, поступил в Суворовское училище. Сперва в Воронеже. Затем, когда воронежское СВУ расформировали, продолжил обучение в Калинине.

О том, насколько хорошо проявил себя Виктор Суворов уже в период пребывания в суворовском училище, свидетельствуют два факта: в Киевское высшее общевойсковое командное училище имени М. В. Фрунзе он был принят без экзаменов. И не на первый, а на второй курс. А в 19 лет был удостоен высокой чести — стал членом КПСС.

Училище юный Резун окончил с отличием. И, надев офицерские погоны, 21-летний танкист оказался не где-нибудь, а в Чехословакии, где советские войска были озадачены подавлением антикоммунистических выступлений.

Этот надолго запомнившийся чехам исторический момент прекрасно описан в романе другого замечательного писателя мирового уровня. Речь о Милане Кундере, который в одном из своих романов приводил любопытную сцену:

«— Не бойтесь! Мы вас любим! – кричал молодой танкист. Русским понадобилось вторгнуться в мою страну на танках, чтобы мы поняли, насколько сильно они нас любят…»

Уж не был ли тем танкистом молоденький лейтенант Виктор Резун? Ведь именно за отличное выполнение поставленных перед ним задач в Чехословакии он получил должность командира танкового взвода. И как раз тогда в парнишке, донельзя смышлёном, могло зародиться сомнение в обоснованности происходящего

В 145-м Гвардейском учебном мотострелковом Будапештском полку 66-й Гвардейской учебной мотострелковой дивизии в городе Черновцы Прикарпатского военного округа Володя Резун, ставший впоследствии Виктором Суворовым, не задержится надолго.

Парня, получившего звёздочки старшего лейтенанта, заметят в ходе проведения учений. Он блестяще справится с задачей во внештатной ситуации, которую молодой офицер разрулит мастерски, рванув на танке напролом через кирпичную стену танкового парка, когда выход окажется заблокирован.

Такой «фортель» в ходе учений, которые, к слову, легко могли оказаться войной, обходится старлею дорого. Однако позорное отстранение от командования ротой неожиданно оборачивается для него… назначением на подполковничью должность в штабе разведывательного батальона дивизии.

И жизнь начнётся совершенно другая.

Владимир Резун пройдёт уникальную подготовку разведчика. И не только физическую, но и психологическую.

Однако о прежних бесценных навыках вскоре придётся забыть. Пройдёт два года и 24-летнего парня зачислят… в номенклатуру ЦК КПСС по ходатайству генерала армии (на тот момент генерал-лейтенанта), командующего Прикарпатским военным округом генерал-лейтенанта Геннадия Ивановича Обатурова. Резун станет слушателем легендарной «Консерватории».

Нет, нет. Речь, конечно же, не о музыке. Таково название Военно-дипломатической академии Министерства обороны Российской Федерации. После обучения в «Консерватории» в 1971-1974 годах для Резуназ-Суворова будут открыты двери в женевскую (в книге «Аквариум» — венскую) резидентуру ГРУ.

И те, кто вспоминал о Владимире Резуне (или, если угодно, Викторе Суворове) в эти годы, говорили о нем, как о человеке, который имел безупречную репутацию на всех этапах своей службы. Вот что говорил о бывшем подчинённом Евгений Леонидович Тимохин, возглавлявший Главное разведывательное управление в 1991-1992 годах.

В автобиографической книге Виктора Суворова «Аквариум» ни единым словом не упоминается его семья. Но 10 июня 1978 года советский дипломат и разведчик исчез из своей квартиры в Женеве вместе с женой и дочерьми. Розыск дипломата не дал результатов. А 28 июня власти Великобритании сообщили, что Владимир Богданович Резун и его близкие находятся на территории Соединённого Королевства.

Побег? Куда? Зачем, если карьера разведчика складывалась настолько удачно? Если верить версии самого Владимира Богдановича, то его собирались сделать крайним в системном сбое резидентуры, произошедшем отнюдь не по вине этого прекрасного службиста и во всех отношениях патриота.

Системный сбой в ГРУ тех времен выглядел вовсе не так комично, как операция «Новичок» в Великобритании, с представленными нашему вниманию одиозными любителями «солберецкой готики». И его фигурантов журналистам и публике на осмеяние не предъявляли.

Провал в те годы — это «эвакуация по схеме»: арест, укол, отправка в Москву. А там? «Выход в трубу» (речь именно о крематории). Ведь, напомним, вход — рубль, а выход — два. Со сцены-назидания, в которой кандидату на работу в ГРУ Виктору Суворову показывают, как заталкивают в топку носилки с ещё живым человеком, с этого пронзительного ликбеза о том, каков может быть исход карьеры в одном из самых закрытых «учреждений» СССР, начинается роман «Аквариум».

По одной из версий заживо сожгли предателя Олега Пеньковского, историю которого не так давно мы рассказали. Но ни в одном из своих интервью сам Суворов не подтвердил, что такая запись ему действительно была продемонстрирована «на интервью в ГРУ». Владимир Богданович предпочитает уклоняться от ответов на многие неудобные вопросы. «Школа!»

И, опять же, в книге, которая, разумеется, является «суворовской» версией происходивших событий, побег из системы координат, в которой царит тотальная слежка за каждым из реципиентов, выглядит… единственно возможным выходом из сложившейся ситуации, но никак не предательством Родины в возвышенном значении, как это пытаются представить сегодня.

Майор Володя Резун «сделал ноги» в тот момент, когда его обложили со всех возможных (и невозможных тоже) сторон.

Романтично? Ещё как. Я знаю минимум пяток фильмов «о плохих и хороших парнях», где эта насквозь пронизанная саспенсом сцена, взятая из романа «предателя» Суворова, повторяется точь-в-точь.

Но даже если Резуна-Суворова никто не хотел брать, если на него делали хорошие ставки в «Аквариуме» и номенклатуре ЦК КПСС, то всё произошедшее с ним куда более драматично.

Скорее всего, «Аквариум» — действительно красивый, читающийся на одном дыхании бестселлер, основательно сдоблен фантазией автора. Но тогда причина побега ещё более понятна. Она кроется в психологии по-настоящему вдумчивого, прекрасно образованного и подготовленного, знающего несколько иностранных языков советского офицера, который к 30 годам совершил головокружительную карьеру и… упёрся головой в железобетонное советское небо.

Его настигло понимание того, что у нас никогда не будет так, как у них. Осознание, что дамоклов меч висел, висит и будет висеть над каждым в нашей стране на о-очень тоненькой ниточке. Посетило предчувствие, что общество, проклявшее в 80-90-е товарища Сталина и его подельников, будет доведено «хапугами-реформаторами» до той точки сборки, когда о возвращении Эпохи Репрессий заскучают миллионы.

Вот только шпионского романа-бестселлера из такого «подстрочника реальной жизни» не сошьёшь. Разве что рефлексию на пару сотен страниц.

А так — именно Суворов, мастер исторического ревизионизма, был и остаётся одним из самых читаемых в мире русских авторов. С британским, разумеется, гражданством.

Закрытым заседанием суда он был приговорён к смертной казни ещё в 1978 году за измену Родине. И приговор не отменён до сих пор. Хотя мораторий на «вышку» действует в стране с 1996 года. «Новичок» нынче дорог. Да и в смерти Суворова, даже если он умрёт в 94 года, катаясь на велосипеде, всё равно обвинят «Аквариум».

Такая история.

Интернет-издание «Русская планета» желает

Владимиру Богдановичу Резуну крепкого здоровья, долгих лет и неиссякаемой творческой энергии!