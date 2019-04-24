Кем был «предатель века» Олег Пеньковский?

О судьбе обвинённого в шпионаже в пользу США полковника ГРУ Олега Владимировича Пеньковского написано немало. По официальной версии его расстреляли по приговору военной коллеги Верховного суда Советского Союза. Наиболее «колоритную» версию расправы над Пеньковским предложил перебежчик, бывший сотрудник Главного разведывательного управления Виктор Суворов.

Его потрясающая воображение книга «Аквариум» рассказывает о личном «маршруте автора», попавшего в элиту ГРУ из танковых войск и начинается со сцены, в которой Суворову (настоящее имя и фамилия Виктор Резун) демонстрируют киноплёнку с записью будней расположенного на территории ГРУ крематория.

В нём — заживо! — сжигают человека.

— Кто он? — интересуется у ГРУ-шного рекрутёра Резун-Суворов, наблюдая, как человек в костюме, привязанный проволокой к специальным носилкам, предпринимает неимоверные усилия, чтобы перевернуть их, упасть на цементный пол, потерять сознание и, тем самым, хоть немного облегчить участь.

— Он? Полковник. Обманывал организацию. А закон у нас простой – вход рубль, выход – два, — бесстрастно отвечает «интервьюер».

Тем временем, тело всё еще живого полковника отправляется в печь, его охватывает беснующееся пламя, и створки печи плавно закрываются за ним

Принято считать, что в этом наглядном пособии для будущих работников самой секретной организации России (если не мира), описан процесс нестандартной казни Олега Пеньковского, из смерти которого Родина напоследок создала наглядное пособие в назидание будущим разведчикам.

Кем был Олег Пеньковский?

Многие эксперты и сегодня сходятся во мнении, что именно этот человека стал самым результативным предателем, нанёсшим максимальный ущерб интересам СССР.

Человек, который сам в письмах одному из своих кураторов, называл себя бойцом за идеалы истинной свободы и подлинной демократии, родился в 23 апреля 1919 года. Появление на свет в «трудовой семье» предоставило ему возможность хорошего карьерного роста в советской системе координат.

Окончив среднюю школу в городе Орджоникидзе (ныне – Владикавказ), он стал одним из лучших курсантов Второго Киевского артиллерийского училища. Учёба молодого парня пришлась на самое непростое в плане репрессий время, — 1937-1939 годы.

А дальше начинается не менее блестящая военная биография Олега Владимировича, который в 20-летнем возрасте становится политруком батареи. Пост не из простых, который доверяли исключительно лучшим из лучших

Он прекрасно проявляет себя в Польском походе. Принимает участие в так называемой «Зимней» войне между СССР и Финляндией, длившейся с ноября 1939 по март 1940-го.

Взлёт Олега Пеньковского становится беспрецедентно стремительным. Юноша становится не «пушечным мясом», а настоящим советским бойцом идеологического фронта.

В Политическом управлении Мосвоенокруга ему предлагают занять пост старшего инструктора по комсомольской работе (старшим — в 22-то года!). В период военного лихолетья он получает статус офицера по особым поручениям, а в переломный момент Второй мировой — в 1943-44 годах становится командиром артиллерийского батальона на Первом Украинском.

«Ангел-хранитель»

Настоящим карьерным успехом Олега Пеньковского можно считать сближение с командующим артиллерией Первого украинского фронта, а впоследствии главным маршалом артиллерии Советского Союза Сергеем Сергеевичем Варенцовым. Пеньковский стал его личным адъютантом.

Именно этот человек обеспечит своему донельзя старательному помощнику Олегу Пеньковскому, ставшему в мирное время частым гостем в его доме, трудоустройство в элитных эшелонах советской военной разведки.

За эту «политическую близорукость» маршал впоследствии будет подвергнут исключительным мерам дисциплинарного воздействия, включая лишение звания Герой Советского Союза, которое могло осуществляться исключительно по решению суда. Но в отношении маршала, в одночасье ставшего генерал-майором и чудом оставшегося в живых после того, как резидент западной разведки Олег Пеньковский, вхожий в его дом, добывал сверхсекретные сведения о ракетно-ядерном оружии для ЦРУ, было сделано исключение.

Как прошёл войну Олег Пеньковский?

По больше части – в штабе Московского военного округа. Но за те полгода, которые ему пришлось провести на фронте, он зарекомендовал себя как безупречный и бесстрашный офицер, командир танковой бригады «смертников», получивший два (тяжёлое и лёгкое) ранения.

Пеньковский был удостоен двух Орденов Красного Знамени, Ордена Красной Звезды, а также Ордена Александра Невского, выдававшегося исключительно за личное мужество

По окончании Великой Отечественной для него распахнулись двери Военной академии имени М.В. Фрунзе.

Поступает в неё далеко не каждый. Но Пеньковский заручился поддержкой тестя — генерала Дмитрия Гапановича, на 17-летней дочери которого он в экстренном порядке женился в 1945, едва отгремела война.

У них родится дочь Галина.

В 1949 году — в 30 лет — Олег Владимирович получил звание полковника, что удавалось сделать единицам.

Дорога в ГРУ была для него открыта после 4-х лет обучения в военно-дипломатической академии. Сотрудники ГРУ называют это образовательное учреждение «Консерваторией».

Пройдя необходимую подготовку, Пеньковский был направлен в четвёртое управление ГРУ, занимавшееся вопросами Ближнего Востока. Первая командировка ожидала перспективного сотрудника лишь через три года.

В качестве старшего помощника военного атташе он должен был уехать в Турцию, заняв, де-факто, пост резидента Главного разведывательного управления в этой стране. Что странно? В «Консерватории» он в совершенстве овладел английским языком, но был направлен в Турцию, где с 1955 года начинается история совершенно другого Олега Пеньковского, действия которого сложно объяснить ни с колокольни разведывательной, ни с колокольни общечеловеческой логики

Рисуя портрет предателя

Вместо того, чтобы заниматься рутинной оперативной работой, 36-летний резидент ГРУ был озадачен сбытом ювелирных украшений, а также фотоаппаратуры. Его часто видят на дипломатических приёмах, где не особо шифруясь, он намекает представителям европейской и американской разведок о том, что готов делиться информацией о планах СССР на Ближнем Востоке.

ЦРУ, а также британские коллеги заокеанских шпионов из СИС, внимательно и настороженно присматриваются к «выскочке». Американская разведка приходит к выводу, что имеет дело с элементарной подставой. СИС берёт вопросы общения с потенциальным «говоруном» на себя, обещая регулярно сливать информацию, которой он будет делиться.

И Пеньковский делился «от души»

Интересна служебная характеристика Пеньковского того периода. Словно готовя почву для последующего разоблачения «предателя века» ему создают реноме, с которым уже тогда, в 1956 году, его… обязательно нужно было сжечь живьём.

«Способен на любую подлость. Злобный и мстительный человек. Беспримерный карьерист».

Это строки из отзыва о Пеньковском генерала Рубенко – его непосредственного начальника в Турции.

С такой «оценкой» не то что в «грушники», а в грузчики устроиться в СССР было бы крайне сложновато.

Спустя год столь бурной деятельности Пеньковского отзывают из командировки. Только наивный может полагать, что, работая столь грубо, он мог не оказаться в поле зрения своих коллег со своими «рациональными» предложениями о сотрудничестве с западными спецслужбами.

И то, что происходит дальше, эту гипотезу подтверждает. Пеньковского не арестовывают, не ссылают «для последующего прохождения службы» в глушь, а лишь увольняют из ГРУ (напомним, из организации, где, согласно мемуарам Суворова-Резуна, для всех есть лишь один выход — в трубу крематория).

А потом Пеньковского принимают на службу вторично! Происходит это после того, как он пробыл минимальный промежуток времени в резерве кадров Минобороны. Протежирует парня заместитель начальника ГРУ Александр Рогов, который ходатайствует за него перед… министром обороны Родионом Яковлевичем Малиновским.

Олег Пеньковский был восстановлен в период отпуска Ивана Александровича Серова, руководителя ГРУ Генштаба. Когда о назначении скандального «турецкого резидента» становится известно Серову, он поднимает характеристику Пеньковского и его «прошлые дела», но обратного хода процессу восстановления Пеньковского на работе… не даёт. За что и расплатится в 1963 году, после разоблачения Пеньковского. Серов был снят в связи с утратой бдительности. Впоследствии Серов утверждал, что Пеньковского лично не знал и никаких поручений ему не давал. Это не так.

Пеньковский работал в 5 управлении ГРУ с 1957 по 1958 год

В диверсионном отделе он продержался не больше года и был направлен (от греха) на обучение. На сей раз его ждали на Высших инженерно-артиллерийских курсах, а спустя некоторое время по рекомендации своего ангела-хранителя Варенцова возглавил курс в Академии ракетных войск, где и почерпнул бесценную информацию. Её можно было использовать в ходе весомого аргумента для передачи Западу.

Вернувшись в родное четвёртое управление (Ближний Восток), мечтал уехать в Индию. Но в последний момент туда был послан его коллега, что, по официальной версии, усугубило раздражение Пеньковского и желание отомстить руководству, которое не оценило по достоинству его потенциал.

Согласно всё той же официальной версии не удовлетворила Пеньковского и работа в «тройке» — научно-техническом подразделении Главного разведывательного управления. В 1960 году он был «сослан» на непыльную работу «под прикрытием». Должность? Замначальника. Место? Отдел внешних связей Госкомитета по координации научно-исследовательских работ при СМ СССР.

Официальная специфика Госкомитета — организация поездок советских учёных на Запад и приём зарубежных научных делегаций для «обмена опытом и знаниями». Неофициально – оголтелый шпионаж, целью которого было раскрыть секреты западных учёных, сработать на опережение и применить их в оборонной и ракетно-космической сфере.

Именно здесь Пеньковскому «несказанно везёт». Он знакомится с человеком по имени Гревилл Мейнард Винн. Одногодка Пеньковского был сотрудником британской разведки Ми-6

Именно эта встреча положила конец мытарствам Олега Владимировича Пеньковского, который настолько рьяно искал выходы на западные спецслужбы с целью делиться интересными для них материалами, что подходил к американским туристам, глазевшим на Кремль на Большом Москворецком мосту с письмом, адресованным посольству США.

В этом письме он в мельчайших деталях описал процесс захвата самолета-разведчика, управляемого американским пилотом Пауэрсом. Для чего? Доказать, что имеет отношение к деятельности спецслужб и передаёт действительно значимые сведения о советских технологиях, позволяющих вычислять разведывательные летающие объекты противника.

Встрече уделяем так много внимания не напрасно. В суде знакомство с Гревиллом Винном на одном из приёмов в Москве будет обозначено, как начало шпионской деятельности Пеньковского.

Чуть позже он добьётся командировки в Лондон, где устроит шоп-тур для супруги и дочери руководителя ГРУ Ивана Серова, не владевших языками. Вербовать настойчивого Пеньковского будет «комиссия из двух британских и двух американских разведчиков».

Произойдёт это в отеле «Маунт Ройал» в Лондоне, на Оксфорд-стрит.

Послание, переданное через студентов-туристов, дошло до руководства ЦРУ — об этом сообщили его заокеанские коллеги, поинтересовавшись мотивами такого небывало рьяного желания сотрудничать.

Пеньковский вкратце изложил свою доктрину, краеугольными камнями которой были как идеологические (жажда свободы и демократии!), так и чисто шкурные причины — жажда денег и хорошей жизни, которая в СССР не были гарантированы даже полковнику из ГРУ

Он был настолько убедителен, что кураторы, избравшие для Олега Владимировича нейтральные агентурные псевдонимы, вскоре присвоили ему уникальный позывной — Hero.

А по-русски — «Герой»!

Первая встреча была очень насыщенной. Пеньковского учили пользоваться пресловутой шпионской камерой «Минокс», он освоил алгоритмы западного шифрования, тайнописи, получил шпионское оборудование.

«Верификация кровью»

В ходе этой самой первой встречи он посмотрел несколько тысяч фотографий.

Это был фотоархив ЦРУ и МИ-6, в который были занесены люди, подозревавшиеся в сотрудничестве со спецслужбами СССР. Более 700 из них Пеньковский идентифицировал. А говоря проще – «сдал»

Понимая, что на Запад Пеньковского могут не отпустить, договорились работать через Винна, который должен был регулярно посещать Москву под благовидным предлогом организации научных конференций и выставок.

А что там с оплатой?

Понимая, что передавать деньги Пеньковскому крайне небезопасно, кураторы уведомили Олега Владимировича, что на его имя в одном из западных банков будет открыт счёт, которым он сможет воспользоваться, когда придёт час Х.

То есть, светлое и славное время побега на Запад.

На Западе Олегу Владимировичу были обещаны:

- разумеется, гражданство

- высокий пост в одной из разведывательных структур и звание командора, соразмерное званию полковника

- круглая сумма! Каждый месяц на счёт «Героя» поступало $3000 — из них 2000 оклада и 1000 «за сложность» — работу на территории СССР.

Разве могли сравниться с этим те привилегии, которые он имел в Союзе, занимая пусть даже престижные посты?

По официальной информации Пеньковский сломался именно на мучительном осознании того, что здесь никогда и ни у кого (даже у офицера ГРУ) не будет, как там.

И эта версия выглядит вполне правдоподобно. Олег Пеньковский был буквально заворожен идеей побега на Запад. Пренебрегая всеми предосторожностями в ходе второго визита в Лондон, он сфотографировался в мундирах офицеров британской, а потом и американской разведок.

В остальном Пеньковский вёл себя достаточно хитро. И даже льстиво. Зная, что к нему не расположен Серов, вчитавшийся в его досье, он поухаживал за его женой и дочерью в Лондоне, оказывая последней недвусмысленные знаки внимания. А по возвращении в родные пенаты отправился… в гости к жене руководителя ГРУ, напросившись на чай и притащив типичную «мелочёвку» - мини-статуэтку Эйфелевой башни и пару брелоков.

Для чего? Зачем? Набить цену. «Вхож в семью руководителя ГРУ!» - передал он на Запад.

Вернувшись домой, Пеньковский приступил к деятельности, размах которой на суде оказался колоссален. Микрофильмируя секретные материалы, он создал 111 плёнок, отснял более 5000 документов.

Важно! Доступа у Пеньковского к ним… не было

Прогнозы по поводу того, что его больше не пустят на Запад не сбылись. Пеньковского пустили. И не раз.

Он побывал в Лондоне и Париже трижды. И всё по линии того Госкомитета, где ему доверили непыльную работу с размеренным графиком.

Допросы Пеньковского агентами западных спецслужб велись в общей сложности 140 часов. Расшифровка этих допросов заняла более 1200 страниц печатного текста, что превосходит формат «Войны и мира».

Западную разведку интересовало многое

И не только информация узкотехнического характера. Но и общая ситуация, настроения в стране. И Пеньковский передавал, ну, прям, как диктор Левитан, сведения о кулуарных интригах в Политбюро, о нежелании молодых служить в армии, о недовольстве народа ценами и дефицитом.

Он налаживал каналы передачи на запад с академической точностью, организовывая тайники для обезличенной передачи. Один из них был… в могиле Сергея Есенина на Ваганьковском. Это ли не гениальность? Ни у кого не вызовет подозрения человек, прикоснувшийся к надгробию, словно желая захватить частичку ауры великого русского поэта

Пеньковский много импровизировал. Под импровизацией можно подразумевать контакт с Анеттой Чизхолм, супругой дипломата Её Величества. Супружеская чета усердно работала на Ми-6.

Анетте, гуляющей с коляской, шпион умудрился всучить в качестве презента коробку конфет с 22-мя микрофильмами, в которых были данные специальных книгохранилищ ГРУ и ракетно-артиллерийского управления Генштаба

Пеньковский не брезговал работой с англичанами и американцами. Он создал целую шпионскую сеть передачи на запад секретной документации. И… всё это время за ним, а также за его западными партнёрами следили люди из главной конкурирующей с ГРУ структуры — КГБ.

Брать его не спешили. Во-первых, руководство чекистов терялось в догадках: что происходит? Грушник сдаёт секреты направо и налево? Или это спланированная операция Главного разведывательного управления? Пеньковский жил доме № 36 на набережной М.А.Горького. Сегодня эта набережная носит иное название — Космодамианская (р-н Замоскворечье).

Для того чтобы получить 100%-ные улики против Пеньковского, по дну Москвы-реки комитетчики протянули кабель, закрепив камеру на балконе в доме напротив (на Гончарной набережной). Камера застала Пеньковского за работой. Он микрофильмировал секретную документацию.

Улик было предостаточно.

Неудавшийся побег

Пеньковский был готов бежать в США. И даже оформил заокеанскую командировку, в которую он должен был отправиться осенью 1962 года. Но КГБ, дозированно используя арсенал имевшихся в распоряжении Первого главного управления поражающих веществ, отправил Пеньковского не в командировку, а в госпиталь.

Что это было? Бактериологического оружие? Но использование его было очень осторожным. Пеньковского было важно сохранить до суда. Пока «Герой» отлёживался на больничной койке, в его квартире шёл заочный обыск. На свет Божий извлекалась спецтехника, шифроблокноты, аппаратура.

Примечательно: операцией по задержанию «Героя» руководил первый зампред КГБ и… без пяти минут руководитель ГРУ Пётр Ивашутин. 22 октября 1962 года «Героя» взяли, устроив ему четырёхдневный допрос, в ходе которого Олегу Владимировичу пообещали… жизнь.

Надеясь на 10 лет ИТЛ или — максимум! — «пятнашку», Олег Пеньковский принял участие в уникальном спектакле под названием «Разоблачение шпиона», где говорил о своей принадлежности к американской и британской разведке самоуверенно, если не сказать нагло.

Но суд, оценив беспрецедентный ущерб, нанесённый «Героем», приговорил его к высшей мере наказания – расстрелу. Не смягчили приговор ни боевое прошлое Пеньковского, ни наличие у него малолетних детей, младшей из которых не исполнилось и года

По официальной версии приговор, ставший для американо-британского шпиона настоящим шоком (Пеньковский рыдал, закрыв лицо руками на процессе), был приведён в исполнение 16 мая в 16 часов 17 минут. Всего через пять дней после вынесения.

Рекордная скорость! Гревил Винн получил 8 лет лагерей, но уже через год его обменяли на одного из советских разведчиков. Чизхолмы, имеющие дипломатический иммунитет, отделались лёгким испугом и были высланы из СССР.

Такова официальная версия. А неофициальная? Имеет ли она право на жизнь? Если поверить, что Олег Пеньковский, будь он хоть семи пядей во лбу, провернул то, что он провернул без контроля советских спецслужб, стоило бы признать, что разведывательные и контрразведывательные структуры СССР кишели в буквальном смысле слова незрячими людьми.

На кого же работал этот «гениальный крот»?

Многие эксперты считают: именно сведения Пеньковского о том, что СССР значительно отстаёт от США, уберегли нашу страну от упреждающего удара США на пике Карибского кризиса.

Пеньковский (опять-таки, по одной из версий) был ключевым фигурантом кампании по дезинформации Штатов, и кампания эта предполагала не только такого рода «сливы», но и публикацию в специализированных (ну, разумеется, «строго засекреченных»!») журналах не соответствующих действительности сведений, которые мгновенно становились известны Белому дому.

В пользу этой версии говорит тот факт, что после «предательства» порядка 600 агентов советских спецслужб, узнанных Пеньковским по фотографиям, никто так и не был разоблачён и отозван (для сравнения писатель Суворов, заочный смертный приговор которому не отменён по сей день, спровоцировал целый исход советской резидентуры). И, конечно же, что это за театрализованный показательный процесс, напоминающий спектакль, который завершился скороспелым расстрелом?

Уж после него-то в действительность сведений, переданных США и Великобритании, где считали до последнего, что Пеньковский ведёт двойную игру, должны были поверить. А сомнений в достоверности материалов было очень много. Ведь… представляли они тщательно просеянный и отфильтрованный симбиоз дезинформации и правды.

К «власти» в ГРУ после разоблачения Пеньковского пришли люди из КГБ, в частности, Пётр Ивашутин.

Убрать преданного Никите Хрущёву руководителя ГРУ Ивана Серова для Комитета было задачей №1

И задача эта была выполнена на все 100% в лучших традициях комитета — с компрометацией а-ля «пригрел предателя, распивавшего чаи с женой и дочкой».

Никак нельзя это сбрасывать со счетов, гадая, как на самом деле сложилась «судьба резидента». Так ли уж безумна версия о том, что «предатель века» (а на деле, быть может, почётный сотрудник КГБ СССР) Олег Владимирович Пеньковский, с честью выполнив задание, дожил до падения империи, интересы которой он защищал, и скончался в 1995 году, имея на руках серпасто-молоткастый паспорт на другую фамилию?

Ответ стоит поискать в архивах ФСБ.

Вот только кто нас туда пустит?

Такая история.