«Православный» вор

Очень хочется верить, что Василий Вадимович встретит свой 60-летний юбилей в тюрьме. Может быть, хоть в этот раз взятки, откаты и связи с губернатором, а также завывания ура-патриотов, полагающих сегодня, что несправедливо задержан чуть ли не «Ангел русского света», на сей раз не помогут?

«Русской планете» рассказал о сотрудничестве с задержанным СК РФ 19 июня по подозрению в хищении денежных средств из банка «Кредит Экспресс» олигархом Василием Бойко-Великим бывший сотрудник одной из его московских компаний. Константин ушёл от Бойко-Великого после 8 месяцев задержки заработной платы.

— Константин, кто такой Василий Бойко-Великий?

— Бойко-Великий — человек с богатым криминальным прошлым и настоящим, а вот будущее задержанного пока что туманно.

— Как и когда он начинал?

— Начинал со спекуляций на фондовом рынке, которыми, в принципе, занимались в 90-е годы многие успешные сегодня бизнесмены. Заработав на этом капитал, уже в «нулевые» Бойко переключился на более благодатную тему — скупку земель у крестьян Рузского района. На этой ниве будущего православного олигарха ожидала маленькая неудача. Он попался, потому что там были чудовищные махинации, подтасовки подписей. В отношении Бойко в прокуратуру было подано около 5 тысяч заявлений. Но это дело удалось кое-как замять огромной команде адвокатов, конструктивно «посотрудничавших со следствием». (Прим. авт.: в сентябре 2012 года, на 7-м году следствия, обвинение Бойко в хищении земельных долей у 4 тысяч жителей Рузского района, которые, якобы, добровольно расстались с землёй, но опровергают это было признано необоснованным. Следствие продолжается 14 лет.).

— Как Василий Вадимович выкрутился в тот раз? Кто помог?

— В 2001 году был этим человеком был введён в эксплуатации бизнес-центр «На Спартаковской». В критический момент уголовного преследования, в 2007 году, ему удалось продать эту недвижимость и банально откупиться. Он вышел под залог 50 млн. Дело развалили, отстранив от его ведения следователя Дмитрия Бардина и уменьшив количество томов с 1250-ти до 222-ти. Ружане просили помощи у губернатора Мособласти Андрея Воробьёва.

— И?...

— Посмотрите видео в сети, встреча состоялась в 2013 году, но, к сожалению, высокопоставленный чиновник не нашёл адекватных ответов на вопросы и мольбы о помощи этих людей.

— Получается, «с гуся вода»?

— Несмотря на то, что дело развалено, Бойко остаётся обвиняемым по нескольким эпизодам. Один из ружан — Николай Клюев, уже пожилой человек, не устаёт биться с Бойко-Великим в судебном порядке вот уже 16 лет.





— Чтобы было с Бойко после этой краткосрочной отсидки и развала уголовного дела?

— В СИЗО Бойко «прозрел», понял, что он патриот, государственник и православный активист. На деле он просто решил «прикрыться» патриотизмом и православием. Надел кафтан и крест. Организовал издательство «Русский издательский центр имени святого Василия Великого». Открыл онлайн издание «Московские Ведомости». В общем, выбрал очень удобную и популярную в наше время позицию: «Я православный патриот!». Затем он создал движение «За Святую Русь!», в которую вошла его семья и ближнее окружение, а остальные люди просто выходили на мероприятия движения в административно-приказном порядке. Бойко всеми силами старался выказать свою поддержку Путину, отправляя персонал на провластные митинги. Люди скандировали: «Мы за Путина, мы за Путина!», и Бойко таким образом демонстрировал лояльность власти. Он очень любил публичные выступления. Однажды долгое время стоял и ждал приезда президента России на исторической выставке «Моя Россия», проходившей в Манеже. Когда президент, наконец, появился, Бойко закричал: «Владимир Владимирович! Предлагаем построить на месте мавзолея Ленина храм!».

— Как отреагировал Путин?

— Ну, а как он мог отреагировать? Просто сказал: «Надо подумать!». Что-то же он должен был сказать, ведь Бойко-Великий кричал на весь зал. В тот же день Бойко стал тиражировать информацию о том, что он обратился к Путину и президент, якобы, рассматривает вопрос строительства храма на месте мавзолея. Бойко подключил своих архитекторов, чтобы те разработали проект этого храма. В его издательстве стали печатать календари, где на месте мавзолея стоит храм. Параллельно Бойко отчаянно «топил» за православие, за Николая II, повсеместно развешивая плакаты «Прости нас, наш Государь!».

— Настоящий «патриот своего отечества»…

— Да. Но всё это происходило на фоне того, что начиная с 2012 г., на всех предприятиях Бойко-Великого начались большие задержки по выплате зарплаты.

— Зарплаты были белые?

— Как и у большинства «патриотов своего отечества», имеющих в своём распоряжении предприятия со штатом наёмных работников, они были преимущественно серые. Примерно 12-15 тысяч — «белая ЗП на карту», остальное – в конвертах.

— Хорошо платили?

— Да. Но только первый месяц или два. Сотрудник среднего звена получал в районе 50-ти, начальник отделов в районе 100 тысяч. Приходящие сотрудники первый месяц-два работы получали зарплату, «глотали наживку», потом им говорили: «Извините, нам не платят государственные предприятия», называя громкие названия госкорпораций. И всю вину перекладывали на них, на трудное положение российской экономики. Дескать, если хотите, обращайтесь к государству. А потом зарплаты выплачивалась с большими перебоями около трех лет. В феврале 2015 г. все окончательно встало. Сотрудники «Вашего финансового попечителя» (ВФП), «НИИ Цемент», ОАО «ЦНИТИ», Русского издательского центра имени святого Василия Великого и других предприятий, которыми управляет Бойко, получили зарплату за август 2014 года, и на этом все выплаты прекратились.

— Не платили даже белую?

— Нет! Она пришла на зарплатные карты «Росевробанка» лишь спустя два года, в феврале 2017 г. Это можно проверить по банковским выпискам. При этом на предприятиях продолжал действовать «Православный кодекс», изобретенный Бойко. Согласно ему работникам предприятий нужно было венчаться и ходить в церковь, которую выстроили на территории московского офиса. Звучали громкие заявления, что сотрудницы компании, которые уходят в декрет могут рассчитывать на сохранение заработной платы в течение года. Но все заявления о финансовой поддержке декретниц были ложью.

«Звал на работу Эдварда Сноудена»

— Бойко очень любит дешёвый PR, нарочитую эпатажность. Когда на всю страну гремело дело Сноудена, Бойко-Великий приказал на одном из своих ресурсов вывесить обращение к Эдварду Сноудену в стиле: «Уважаемый Эдвард! Мы ценим ваш вклад в борьбу за свободу с американским тоталитаризмом. Мы предлагаем вам достойную работу, зарплату и жилье в Москве». И мы были в недоумении, понимая, что нам не платят зарплаты по году, но готовы расстелиться перед Сноуденом.

— Как выживали люди в предлагаемых обстоятельствах, когда не платили зарплату годами?

— Десятки человек оказались просто в катастрофической позиции. Люди залезали в долги, сходили с ума. Особенно было тяжело женщине, у которой муж оказался парализованным после инсульта. Ты можешь себе это представить? Человеку требовались лекарства, единственным кормильцем семьи оказалась жена, которой нужно было на что-то нанимать сиделку, оплачивать лечение, а на работе «кормили завтраками», кивая на задолжавшие госпредприятия, с которыми, якобы, были заключены многомиллиардные контракты.

«Нам заплатят и откроются все финансовые шлюзы»

Вопиющий случай, о котором узнали все, произошёл в одной из компаний Бойко-Великого, где прямо на рабочем месте умер работник. Ему были должны за 6 месяцев. Убитой горем жене, пришедшей в бухгалтерию, отдали деньги за один месяц и заявили: «И за это скажите спасибо!».

— Объясни мне, как люди могли терпеть такие задержки годами?

— Изначально задержки были на несколько месяцев, затем следовали какие-то выплаты. Всё это время Бойко уверял всех сотрудников лично и через начальников отделов, что это временные трудности, и в ближайшие дни все долги будут погашены. Он рассылал по почте письма с такими словами:

«Все задержки по зарплате будут ликвидированы в ближайшее возможное время в полном объеме, мы имеем к этому утверждению все основания»

— Работники жаловались, увольнялись?

— Жаловались. Приходила трудовая инспекция и уходила.

— Ни с чем?

— Почему? С плотным конвертом в руках.

— Взятка?

— Ну, конечно! Представь себе заявившуюся по сигналу «трудящихся» женщину, которая пришла на предприятие, имея зарплату 40 000. Что проще? Выплатить многомиллионную задержку коллективу или дать ей конверт. Другим проверкам предоставлялась липовая справка из МЧС о том, что вся документация сгорела. Что касается увольнявшихся, тут была создана целая мошенническая схема. Люди увольнялись. При увольнении никто не получал расчета и уходил ни с чем. А отдел кадров тут же получал распоряжение выставить на «Head Hunter» новое объявление с повышенным уровнем заработной платы. Допустим, средняя зарплата по Москве на позицию экономиста — 70 тысяч рублей. А тут обещали 80 тысяч! Руководитель отдела — 90-100 тысяч, здесь обещали 110-120. Конечно же, люди «клевали» и приходили на эти должности. И, конечно же, в первый месяц работы «государственник и православный патриот» платил им и 10-15 тысяч белой, и «серую» зарплату в конверте.

— А потом: «Ой, извините, у нас трудности…»?

— Именно так всё и было. Некоторые знакомые, знавшие о том, что я работал у Бойко-Великого, интересовались у меня подробностями «сотрудничества», и я успевал их предупредить, что это рабство чистой воды!

— Но ведь тем, кому не платили денег, можно было обратиться в суд?

— Многие в суд не обращались, потому что верили обещаниям. Но, наконец, не вытерпели три человека – начальники отделов «Ваш финансовый попечитель». Эти люди возглавляли отделы по работе с персоналом, аналитический отдел, управление рекламы и PR. Они подали заявление в Краснопресненский суд Москвы, но дело проиграли.

— Как же так? Почему?

— Групповое обращение и наличие доказательной базы (аудиопереговоры, квитки по «черной» зарплате и взаимное свидетельствование) судья счел недостаточным.

— Может быть, у судьи, как у представителя «трудовой инспекции», тоже была маленькая зарплата?

— Можно только догадываться, но Бойко умело уходил от проблем все эти годы. Пока сотрудники не могли купить себе хлеба и лекарства парализованному мужу, Бойко устроил роскошную свадьбу в царском стиле своему сыну.

А позже приобрел своему отпрыску элитную недвижимость. Другие дети – две дочери, также никакого недостатка в жизни не испытывают. Никто не против – плати зарплату сотрудникам и живи, как хочешь.

Отношение к сотрудникам как к скоту не изменилось и после продажи большого актива московской недвижимости. Сумма сделки — в районе миллиарда рублей. Впрочем, гендиректор «Гео Девелопмент» Максим Лещев предполагает, что стоимость сделки по продаже земли на Вольной улице могла составить 1,8 млрд руб. Денег никому не заплатили. После продажи актива зарплату удалось выбить только сотрудникам IT-отдела

— И каким же образом заставили заплатить себе деньги IT-шники?

— Узнав, что деньги от сделки поступили на счет организации, а ЗП никто не собирается платить, они приостановили работу всех серверов, 1С-бухгалтерии, заблокировали вообще всё, что можно. Тогда им деньги привезли. Другие работники такой возможности не имеют, и остались с носом. А это сотни людей. Зато на памятники Ивану Грозному, большим почитателем которого является «православный олигарх» Бойко-Великий, в Орле и Москве деньги у него находятся, так же как и на памятник Ивану Калите в Рузе, где обворованы 4000 крестьян.

— Были ли какие-то попытки вызвать интерес к вопросу у средств массовой информации?

— Конечно! Все всё давно прекрасно знают. Средства массовой информации в курсе. У Бойко-Великого есть предприятия, молочные фермы, расположенные в оккупированном этим олигархом Рузском районе, откуда продукты питания поставляются прямиком в Москву. Там тоже пошли гигантские задержки по зарплате. Не платили дояркам. Они бросили коров.

От голода на глазах съёмочной группы телеканала «Москва-24 ещё три года назад умирали коровы. Репортажи этого телеканала из деревни Неверово Рузского района, рассказывающие о массовом падеже скота, давали фору лучшим произведениям Стивена Кинга

Конвульсии коров на телеэкране предварялись словами диктора «Уберите от экрана детей и женщин!». На экране, на глазах у полиции, СК РФ, губернатора и его команды, шли репортажи из Подмосковья, где, действительно, трепетали в предсмертной агонии брошенные доярками коровы.

Всё было «Ок». Бойко продолжал щеголять с крестом в своём кафтане, разглагольствовать про любовь и уважение к Путину, православию, Ивану Грозному, Калите. Ничего не изменилось.

В средствах массовой информации, в частности, на всё том же канале Москва-24 были репортажи и о людях, которые ходили голодные, были в полуобморочном состоянии, рассказывали о том, что когда они приходили в бухгалтерию издательств, где им не платили, им издевательски предлагали выдать зарплату книжками.

Но в конце этой исповеди сотрудников со слезами на глазах слово предоставили и самому Бойко-Великому, который, ничуть не стесняясь, смело глядя в камеру, привычно пожаловался на задержки выплат по договорам со стороны государственных корпораций, с которыми он имел деловые отношения. И весь наш крик о помощи был сведён к нулю.

— Как смотрят православные на этого «активиста»?

— В сети давно размещена петиция, в которой верующие люди просят святейшего Патриарха предать Бойко-Великого анафеме и приводят свои аргументы, но до Патриарха она не дошла.

— Сами работники пытались взывать к чувствам этого человека, который из кожи вон лезет, чтобы представить себя верующим?

— Люди доведены задержками до такого катастрофического отчаяния, что не просто взывают к Бойко-Великому с мольбами. Даже бухгалтер одного из его предприятий пишет ему о том, что не может по собственной воле уйти из жизни. Все вынужденно взятые ею кредиты автоматически повесят на её родственников. Что интересно? Она называет откровенного подонка, выстроившего мошенническую схему вовлечения в рабский неоплачиваемый труд, «истинно верующим человеком».

ФИО по этическим соображениям редакция не приводит, орфография и пунктуация автора письма сохранены:

— Насколько я знаю, находятся те, кто защищает Бойко-Великого после всего, что он сотворил?

— Да, за счёт рабского неоплачиваемого труда своих сотрудников, он сделался известным в «патриотической тусовке», организовал несколько исторических конференций, посвящённых личности Ивана Грозного и обрёл репутацию в определённых патриотических кругах. И сейчас, когда его арестовали по делу о хищении средств, его пытаются представить невинной жертвой правового произвола и отстоять. Но эти люди видят «светлую сторону». Они видят, что выходят хорошие книги, проходят исторические конференции, и не понимают, что всё это — плоды рабского неоплаченного труда людей, которые умирают от голода не в переносном, а в прямом смысле слова.

— Как выглядит новое уголовное дело Бойко-Великого по банку «Кредит-Экспресс» с точки зрения его бывших подчинённых?

— Известно, что Бойко вступил в сговор с директором и высокопоставленными сотрудниками банка «Кредит экспресс», которые имели доступ к паспортным данным заёмщиков. По версии следствия, владея 10% процентами акций банка «Кредит Экспресс», он допустил растрату в масштабе 180 млн рублей плюс ещё присвоил себе немногим менее миллиона долларов.

Уверен, что это мошенничество с фальсификацией документов, апробированное на крестьянах Рузского района Московской области и покрывающееся вот уже 16 лет чиновниками областного масштаба. Нет никаких сомнений в том, что арест Бойко-Великого, человека, который для его бывших подчинённых, скорее, является Иродом Великим, более чем обоснован.

Ну, а те, кто считает его борцом за православную веру и настоящим «государственником» пусть примут во внимание, что обворовывал он не только людей, но и государство, назначая белые зарплаты в 10-15 тысяч рублей, а остальное обещая платить в конверте, которых мы, впрочем, так и не дождались. Верующим и патриотам, которые пишут Путину о том, что за решёткой гибнет страдалец за веру, напомню, что в Библии сказано:

«Сам сатана принимает вид Ангела света».

Этим всё сказано. Такая история.