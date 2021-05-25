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Политика

Александр Лукашенко поплатится за «разбойное нападение» своим университетским званием

Антон Мельников
25 мая, 2021 22:03
3 мин
Антон Мельников
25 мая, 2021 22:03
3 мин
Youtube / Телерадиокомпания Гомель
Youtube / Телерадиокомпания Гомель

Ректор Киевского национального университета имени Тараса Шевченко (КНУ) Владимир Бугров выступил с предложением к ученому совету учебного заведения в связи с событиями в Беларуси. Он призвал членов совета КНУ срочно рассмотреть возможность лишения президента Беларуси Александра Лукашенко почетного звания доктора университета. Обращение Бугров опубликовал на своей странице в соцсети Facebook.

По словам ректора, он сам и его коллеги «глубоко поражены и обеспокоены» событиями, которые разворачиваются в последние месяцы в соседней республике. В частности, университетское сообщество обратило внимание на «разбойное нападение» на самолёт ирландской авиакомпании Ryanair, которое произошло «во главе с самопровозглашенным президентом Беларуси».

В связи с этим, ректор КНУ считает, что Лукашенко недостоин звания почётного доктора университета, а его действия «противоречат ценностям» учебного заведения.

«Именно поэтому я обращаюсь к Ученому совету КНУ с призывом срочно рассмотреть вопрос о лишении Лукашенко почетного статуса на своем заседании!», - заявил Бугров.

В конце прошлой недели, 23 мая, авиационные власти Беларуси сообщили пилоту рейса Афины – Вильнюс авиакомпании Ryanair, что на борту может находиться бомба. Под этим предлогом пассажирский борт, в сопровождении истребителя, был посажен в аэропорту Минска. Проверка минирования самолета не подтвердила, однако белорусские силовики задержали двух пассажиров рейса – журналиста Романа Протасевича и россиянку Софию Сапегу. Роман является сооснователем Telegram-канала Nexta, который известен критикой Лукашенко и властей. София, как выяснилось в появившемся спустя день после задержания видео, является редактором Telegram-канала «Черная книга Беларуси». В нём публикуются личные данные белорусских силовиков.

По информации Минтранса республики, информация о бомбе была получена от членов палестинской группировки ХАМАС. Сами палестинцы на эти обвинения отреагировали крайне возмущённо.

Инцидент привёл к масштабному резонансу среди стран мира. Более 20 государств приняли авиационные ограничения против республики, кроме того в Германии пообещали заставить Лукашенко заплатить «высокую цену» за инцидент.

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