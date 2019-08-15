Росгвардия обвиняет общественность в жесткой травле

Сотрудники Росгвардии стали жертвами жесткой интернет-травли, заявил официальный представитель службы Валерий Грибакин. Он полагает, что таким образом «провокаторы» пытаются надавить на силовиков.

«У этих людей, кто стоит за подобными акциями, нет ничего святого. Они призывают приходить на несанкционированное мероприятие и тем самым практически подталкивают добропорядочных граждан к нарушению действующего законодательства. Также под различными именами продолжают рассылать сотрудникам и военнослужащим Росгвардии угрозы и оскорбления, пытаясь оказать давление», — рассказал он ТАСС.

Напомним, протестные акции за допуск независимых кандидатов в Мосгордуму проходят в Москве с середины июля.

На последнем митинге 10 августа по данным «Белого счетчика» на проспекте Сахарова собралось 50 тысяч участников. По подсчетам МВД, на проспект вышло 20 тысяч человек. После завершения акции в центре Москвы были задержаны 256 человек.

Также массовые акции протеста проходили 14, 20 и 27 июля, и 3 августа. Только две из них были согласованы московскими властями.

Участники митингов и правозащитники неоднократно обвиняли правоохранителей в неоправданном проявлении жестокости, а столичные власти в абсурдных последствиях мирных шествий. Однако, мэр Москвы Сергей Собянин назвал действия ОМОНа и Росгвардии оправданной реакцией на «массовые беспорядки».

Соответствующую позицию занимает российский политолог Руслан Осташко. По его мнению, столичные власти не должны потакать вопиющим выходкам провокаторов.

Примечательно, что при всей массовости протестов, вовлечения в них публичных личностей и широкого общественного резонанса президент Путин продолжает хранить гробовое молчание по этому вопросу.