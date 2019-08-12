Гробовое молчание президента России

В минувшую субботу президент РФ Владимир Путин стал зрителем постановки, повествующей об истории Севастополя – он увидел спектакль «Грифон», поставленный на новой сцене Государственного музея-заповедника «Херсонес Таврический» по мотивам пьесы митрополита Тихона.

В тот же день глава государства приехал на организованное мотоклубом «Ночные волки» международное байк-шоу «Тень Вавилона» в Севастополе. Причем, Путин примчался на мероприятие сам, на мотоцикле «Урал» с коляской. Зрелище было патриотичным – у рычащей машины была наша марка. И впечатляющим – разве чужой Трамп на такое способен? Да ни в жизнь! А наш Путин может!

На байк-шоу президент сказал, что традиция, заложенная десять лет назад, жива. Эта идея сплачивает и любителей техники, и поклонников мотоциклов, и вообще всех, кто сердцем и душой относится к нашей родине. И его слова встретили одобрительным гулом.

Пожалуй, встреча Путина с байкерами стала самым знаменательным событием 10 августа. Если, конечно, не считать протестной акции в Москве за честные выборы, на которую вышло 50 тысяч человек. Интересно, знал ли глава государства, что происходило в столице и отчего столько вышло на манифестации?

Может, Путин позвонил мэру Москвы Сергею Собянину: «Ты уж там разберись, что к чему. Может, у демонстрантов действительно справедливые требования?»

Сомневаюсь, однако. И в этом, и во многом другом.

Обычно, если в стране происходит что-то нехорошее, пресс-секретарь главы государства заявляет: «Президент в курсе того, что произошло…» Или: «Президенту доложили». Чтобы мы успокоились. Значит, Путин узнал и думает, как поступить. И, может, даже примет какие-то меры.

Но ни в субботу, ни в воскресенье нам не сказали, что президент в курсе. Значит, Путин не знает. Выходит, ему не доложили

Известно, что президент – человек общительный. Но, бывает, умолкает. Случается, вообще исчезает. К примеру, в феврале прошлого года он долго нигде не появлялся, несколько мероприятий с его участием были отменены или перенесены. И раньше возникала схожая ситуация. Все терялись в догадках. Но Путин находился так же внезапно, как и терялся.

Президент - главный источник новостей в России. Точнее, все новости проходят через него. Все обсуждают, как он посмотрел на М., что сказал про К., как пошутил при виде Н. Это такой прием: постоянно, неустанно напоминать о себе. Его используют публичные люди: артисты, музыканты, политики. Не обязательно, совершать что-то важное, делать нечто нужное. Главное - придумать новое, эксклюзивное: сесть за руль КАМАЗа, полететь со стерхами, спуститься на морское дно в батискафе. У людей сразу ушки на макушке: «О, как интересно! И очень приятно – какой у нас сильный, уверенный в себе президент. Настоящий символ России!»

Путин имеет обыкновение, как уже было сказано, неожиданно и таинственно исчезать. Однажды, в марте 2015 года о нем не было слышно целых десять дней, и все не просто насторожились, а извелись. К тому же в телепрограмме появился балет «Лебединое озеро»…

Вроде в отсутствии первого лица государства ничего особенного нет. Сталин, к примеру, уходил в отпуск и на три месяца, и на полгода. И ничего – страна, жила, работала. А тут всего несколько дней…

Может, человек устал. Вышел из себя или ушел в себя. Думает. Читает. Смотрит гороскопы. Возможны и другие варианты. Но неопределенность гнетет, она имеет свойство окутываться жуткими слухами: «Неужто тяжело заболел? А вдруг, не приведи Господи, заговор? Или того хуже… Что же с нами-то, горемыками, будет?»

Президент, как хороший как артист, держит паузу. Появляется, точнее, являет себя эффектно. Говорит то прямо, четко, то – уклончиво, намеками. Он, как барометр положения в стране, но своеобразный, государственный. Здесь – солнечно, ясно, там – туман, дожди. А если вовсе не обращает внимания, значит, ничего особенного не произошло. Все под контролем.

Даже лесные пожары, которые как горели, так и горят. И наводнения, которые продолжают наводнять. Но если о них не упоминать, то вроде бы их и нет…

Но неужели у президента нет и тени сомнений, не водится никакого беспокойства? Ведь 20 лет исполнилось с тех пор, как вошел во власть, крепко затворил за собой дверь. Неужто в ту дверь никто не стучится? Да нет, верно, стучится, может, даже ломится. Только нам не слышно…

Вспоминается пушкинский «Борис Годунов»:

Два стольника.



Первый



Где государь?



Второй



В своей опочивальне.

Он заперся с каким-то колдуном.

Первый



Так, вот его любимая беседа:

Кудесники, гадатели, колдуньи.

Всё ворожит, что красная невеста.

Желал бы знать, о чем гадает он?

Царь (входит)

Достиг я высшей власти;

Шестой уж год я царствую спокойно.

Но счастья нет моей душе. Не так ли

Мы смолоду влюбляемся и алчем

Утех любви, но только утолим

Сердечный глад мгновенным обладаньем,

Уж, охладев, скучаем и томимся?..

Напрасно мне кудесники сулят

Дни долгие, дни власти безмятежной —

Ни власть, ни жизнь меня не веселят;

Предчувствую небесный гром и горе...



Президент молчит. И об акции в Москве не говорит и о многом другом. Не знает, ждет, когда доложат? Но ведь обо всем сегодня можно узнать самому – за считанные секунды несколькими нажатиями кнопки айфона. Написал и подумал: «А, может, у него его нет? И вообще нет ничего, что позволяет узнать о происходящем в стране? Ведь никто не слышал, что президент ведет блог, «ходит» по социальным сетям, узнает настроения людей, посылает и принимает электронные письма. Неведомо, звонит ли президент по мобильному, смотрит ли он телевизор.

Впрочем, по телевизору почти ничего о митинге в Москве и в других российских городах не сказали. Лишь вскользь упомянули.

Стали говорить, что протестные акции устраиваются на деньги зловредного Запада. Мол, эта грязная политтехнология опробована на Украине и в других странах, а сейчас ее активно внедряют в России. То есть, если бы не коварные руки Вашингтона, ни один москвич или петербуржец не потребовал бы честных выборов. Не стал бы отстаивать свои права, бороться против несправедливости, удаления из власти и наказания коррупционеров

Интересно, сколько долларов получила, скромно одетая пожилая женщина, вышедшая на акцию с нарисованным от руки плакатом «Хочу дожить до честных выборов!»

Желание хорошее, но - проблематичное. Но этой женщине хочется от души пожелать дожить. Остальным - тоже. И самому себе.

Интересно, когда на улицы Москвы выйдет 200 тысяч протестующих, президент что-нибудь скажет?