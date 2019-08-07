Музыканты плюют на запреты московских властей

Несмотря на прямой запрет московских властей «Кровосток», IC3PEAK и рэпер Face вероятнее всего будут выступать на согласованном митинге оппозиции 10 августа.

«7 августа мы, организаторы митинга 10 августа на проспекте Сахарова, встретились с замглавы департамента безопасности и противодействия коррупции Василием Олейником. Обсуждали сцену, входы, число рамок, камеру хранения, туалет, пресс-зону и другие технические вопросы. В ходе обсуждения Олейник заявил, что мэрия запрещает музыкальные выступления на митинге. Он сослался на распоряжение московского правительства № 1074 и его же постановление № 1054. Мы с этим не согласны, считаем, что в этих документах нет запрета на музыку, да и вообще такой запрет абсурден. Свое согласие выступить уже дали Face, Icepeak и Кровосток. И мы не намерены идти на поводу у незаконных требований мэрии. Эти и другие музыканты выступят 10 августа», — рассказал один из организаторов акции муниципальный депутат Илья Азар в Facebook.

По его словам, если мэрия уже согласовала митинг, то «власти не должны вмешиваться в формат его проведения».

Акция в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму на проспекте Сахарова была согласована еще 2 августа. После этого парк Горького анонсировал фестиваль Meat&Beat. Время проведения митинга и фестиваля, на удивление, совпадают.

Как сообщается на сайте парка, на фестивале выступят Егор Крид, Полина Гагарина, группа «Градусы», Клава Кока, Бьянка, MANIZHA, Рита Дакота и другие исполнители.

Напомним, подобная ситуация сложилась с фестивалем «Шашлык Live» и митингом за честные выборы в Мосгордуму 27 июля. О мероприятии также стало известно за несколько дней до протестной акции. Некоторые из заявленных исполнителей от выступления отказались.

Акции за допуск оппозиционных кандидатов в Мосгордуму проходят в столице в середины июля. Всего в предстоящих выборах примут участие 233 кандидата, из них 171 кандидат от парламентских партий и 62 самовыдвиженца. Отказ в регистрации получили 57 кандидатов — 18 от политических партий и 39 самовыдвиженцев. Причиной отказа в регистрации у большинства кандидатов назвали брак в подписях.