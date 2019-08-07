Мэрия снова заманивает москвичей на мясо во время митинга

Парк Горького анонсировал фестиваль Meat&Beat 10 августа. Ранее в этот день столичная мэрия согласовала митинг за допуск на выборы за допуск оппозиционных кандидатов в Мосгордуму.

До 7 августа никакой информации о предстоящем мероприятии не было. Как сообщается на сайте парка, на фестивале выступят Егор Крид, Полина Гагарина, группа «Градусы», Клава Кока, Бьянка, MANIZHA, Рита Дакота и другие исполнители.

Как отмечают «Ведомости», ранее на сайте сообщалось об участии в музыкальной программе группы OQJAV, но потом эта информация была удалена. Артисты OQJAV заявили, что информация об ее участии «в московском уличном мероприятии» 10 августа не соответствует действительности.

Кроме того, предложение выступать на фестивале пока не поступало и Полине Гагариной.

Напомним, подобная ситуация сложилась с фестивалем «Шашлык Live» и митингом за честные выборы в Мосгордуму 27 июля. О мероприятии также стало известно за несколько дней до протестной акции. Некоторые из заявленных исполнителей от выступления отказались.