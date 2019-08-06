Взявшую сына на митинг семью хотят лишить родительских прав

В суд направлен иск о лишении родительских прав супружеской пары, которая пришла на незаконную акцию оппозиции 27 июля с годовалым ребенком. Истцом является прокуратура, которая увидела в действиях родителей злоупотребление правами в ущерб интересам сына.

В исковом заявлении говорится, что во время митинга родители передали малолетнего ребенка третьему лицу, это подвергло опасности жизнь и здоровье малыша и повлекло причинение ему физического и морального вреда. Какого конкретно вреда, в иске не сказано.

Третьим лицом был Сергей Фокин, которого после митинга объявили в розыск, пишет «Коммерсантъ». Он, взяв чужого ребенка на руки, смог пройти мимо оцепления, полиция его не тронула. В МВД полагают, что Фокин руководил действиями протестующих.

Несогласованная акция прошла в Москве 27 июля. Она собрала более 3,5 тыс. участников. На митинге задержали 1074 человека.