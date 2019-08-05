Участников несогласованной акции оштрафовали на 4 миллиона рублей

Московские суды по состоянию на 5 августа выписали 376 административных штрафов участникам несогласованной с городскими властями акции 27 июля. Сообщается, что минимальный размер присуждаемых штрафов составил 10 тысяч рублей. Таким образом, общая сумма назначенных штрафов достигает 4 миллионов рублей.

Также, по данным пресс-службы Мосгорсуда, под арест на данный момент отправлены 89 человек, двое получили обязательные работы.

«В суды Москвы поступили 1 тыс. 108 дел об административных правонарушениях, составленных в связи с событиями 27 июля. Подавляющее большинство материалов составлены по различным частям ст. 20.2 КоАП РФ («Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования»)», — говорится в сообщении пресс-службы Мосгорсуда.

Также сообщается, что 13 материалов было судами возвращено.

«Рассмотрение остальной части материалов назначено на будущие рабочие дни, в том числе в связи с необходимостью извещения лиц, в отношении которых составлены протоколы, особенно проживающих в других регионах. Так, материалы составлены и в отношении лиц, не имеющих ни места жительства, ни регистрации в Москве, а проживающих в Московской области, Тульской, Калужской, Самарской и других регионах», — добавили в пресс-службе.

Всего, по данным ГУ МВД по Москве, 27 июля на несанкционированной акции в центре Москвы было задержано 1074 человека. По данным правозащитников, в автозаки было отправлено 1388 протестующих против недопуска на выборы в Мосгордуму независимых кандидатов.