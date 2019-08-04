Собянин высказался о прошедшей в Москве акции протеста

Организаторы митингов 27 июля и 3 августа намеревались втянуть участников акций в беспорядки, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Явно, что не все пришедшие на акцию ожидали такого развития событий, но организаторам, видимо, очень хотелось втянуть их в беспорядки», — заявил градоначальник в интервью ТВЦ, передает ТАСС.

Собянин уверен, что многие из участников несогласованных акций вообще не имели отношения к выборам в Мосгордуму. «Это все не для блага людей, а ради чьих-то политических, узкокорыстных целей», — добавил он.

Накануне обеих акций Управление МВД по Москве официально предупреждало, что митинги не согласованы и стоит «воздержаться от участия» в них. Власти также сообщали о намерении ловить уклонистов от армии во время протестов, несмотря на то, что весенний призыв закончился 15 июля.

По последним данным проекта «ОВД-Инфо» накануне на несанкционированном митинге в центре Москвы были задержаны 1001 человек. Этот митинг — продолжение протестов 27 июля у мэрии Москвы, на Лубянке и на Трубной площади. Тогда были задержаны 1373 человека.