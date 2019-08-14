Власти Москвы должны поставить «оппозиционеров» на место, чтобы они не взялись за ножи
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Власти Москвы должны поставить «оппозиционеров» на место, чтобы они не взялись за ножи

Руслан Осташко поддержал позицию мэрии о запрете митинга оппозиции

Российский политолог Руслан Осташко прокомментировал ситуацию вокруг несанкционированных митингов, которые неделю за неделей устраивает «оппозиция». По его мнению, столичные власти не должны потакать вопиющим выходкам провокаторов. 

Некоторое время назад стало известно, что мэрия Москвы не согласовала очередную протестную акцию в поддержку так называемых жертв «кровавого режима». «Оппозиция» планировала провести мероприятие в грядущие выходные, а именно 17 августа. Однако заявка была подана позднее установленного законом срока – менее, чем за 10 дней до начала митинга.

Эксперт-политолог Руслан Осташко прокомментировал такое решение властей. Он утверждает, что оно было вполне закономерным, поскольку никто не хочет повторения печального опыта массовых беспорядков 27 июля, 3 и 10 августа.

Еженедельно москвичи становятся свидетелями погромов, устроенных активистами -единомышленниками «оппозиции». Так, например, 10 августа по окончании «сходки» аморальные личности принялись разбивать стекла в автомобилях, бросать в людей и ОМОН дымовые шашки, кидаться камнями. 

Напомним, на данный момент организаторы незаконных мероприятий отбывают административное наказание в спецприемнике. Среди них Иван Жданов, Константин Янкаускас, Алексей Навальный и Илья Яшин.

Избежать ареста удалось лишь «правой руке» скандального блогера Навального Любови Соболь. Юрист так называемого ФБК умело пользуется лазейками в российском законодательстве и вовсю эксплуатирует малолетнюю дочь, прикрывая свои противоправные действия. В виду этого обстоятельства суд ограничился назначением Соболь четырех штрафов на общую сумму 930 тысяч рублей.

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События: общество
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