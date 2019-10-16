Кто хочет поставить «Яндекс» на колени?

Одна из главных высокотехнологичных компаний России, «Яндекс», недостаточно хорошо контролируется властями, а значит, должна быть в той или иной форме «национализирована». Именно так эксперты трактуют события, которые разворачиваются вокруг компании в последний год. «Русская Планета» разбиралась, как было дело, и кому (и главное – зачем) так сильно понадобился «Яндекс».

Кому принадлежит «Яндекс»?

ООО «Яндекс» принадлежит компании Yandex N.V., зарегистрированной в Нидерландах. При этом у «Яндекса» есть два типа акций: A и B. Первый тип акций даёт финансовый контроль, второй – позволяет голосовать. 42% акций класса А принадлежат иностранным владельцам, но значительная часть голосующего пакета принадлежит сооснователю «Яндекса» Аркадию Воложу. При этом, согласно уставу компании, эти акции нельзя продать и даже передать по наследству. Всего же сооснователям и первым сотрудникам Яндекса принадлежат 57% голосующей доли.

Кроме того, так называемая «золотая акция» принадлежит Сбербанку – она была приобретена банком ещё в 2009 году и даёт возможность наложить право вето на продажу слишком большого количества акций иностранным компаниям, но на принятие других решений не влияет.

Цена независимости

Разговоры о том, что интернет-гигант должен «более лучше» контролироваться, ходили давно. Так, ещё год назад на фоне слухов о покупке 30% акций «Яндекса» Сбербанком, компания за день подешевела почти на млрд долларов. При этом Сбербанк опроверг возможность сделки, а в «Яндексе» на тот момент от комментариев и вовсе отказались.

В июле этого года в Госдуму депутатом от «Единой России» Антоном Горелкиным был внесён законопроект, который предлагал запретить иностранцам владеть более, чем 20% компаний, которые имеют особую значимость для информационной структуры России. Конкретные компании в документе указаны не были, но, по словам самого Горелкина, речь шла о Яндексе, а также о Mail.Ru.

Логика Горелкина была проста: раз удалось сделать подобное со СМИ, и «ни одно средство массовой информации в итоге не пострадало», то можно распространить этот опыт и на значимые интернет-компании. При этом Горелкин пояснил, что речь идёт не только о контроле, но и о преимуществах для таких компаний на российском рынке.

К ним в гости приезжают первые люди страны. Но если смотреть их структуру собственности, мы видим конгломерат юридических лиц, большинство которых иностранные… Потому что потом эти компании просят от руководства нашей страны каких-то для себя преференций, учета их интересов. Значит, и они должны учитывать интересы и требования государства

- заявлял депутат.

На фоне новостей акции «Яндекса» рухнули на 14,8%, а компания снова потеряла свыше 1 млрд долларов капитализации. Законопроект был внесён незадолго до окончания летней сессии. Таким образом, у «Яндекса» было лето, чтобы провести переговоры. Однако известия от 10 октября о том, что в Госдуме вернулись к рассмотрению того самого законопроекта, вновь обрушили котировки «Яндекса» - более, чем на 12% и «удешевили» интернет-гиганта ещё на 1,5 млрд долларов.

Игры явные и тайные

Судьба законопроекта, как сообщают Ведомости, должна решиться в ноябре. За введение ограничения выступают в ФАС и в Роскомнадзоре – правда, с оговорками: в нынешнем варианте законопроект их не устраивает. А вот в Минкомсвязи саму идею закона раскритиковали. Не поддержали инициативу Горелкина в таких компаниях, как «Роснефть», «Мегафон», а также в АНО «Цифровая экономика».

По информации «Ведомостей», контроль над «Яндексом» хотели установить представители силовых ведомств, которым не совсем понятна структура владения компанией, а также в Администрации президента. Ещё одна версия гласит, что контроль над «Яндексом» планировалось установить через Сбербанк.

Как сообщает telegram-канал Незыгарь, сгустившиеся тучи над «Яндексом» - происки Александра Волошина, некогда руководителя Администрации президента России, члена «Семибанкирщины», представителя ближайшего окружения России Бориса Ельцина (так называемой Семьи). Более того: с лета Сергей Кириенко и Волошин обсуждали проект так называемого Суверенного фонда, который мог бы владеть акциями важнейших российских компаний с целью защиты национальных интересов страны.

Как пишет ещё один анонимный канал «Образ Будущего» (а Незыгарь репостит), активность вокруг «Яндекса» вскрыла ещё одну любопытную деталь: за «Яндекс» неожиданно вписался Алексей Навальный. Из этого канал делает вывод, что контрольная акция «Навального» находится именно в руках Волошина, и именно он – главный бенефециар летних протестов. Дальше – больше: обыски в штабах Навального и громкие дела об отмывании денег показали, что основной массив средств ФБК шёл через «Альфа-Банк», принадлежащий… Михаилу Фридману. Который точно так же, как и Волошин, входил в «Семибанкирщину», а также обеспечивал победу Бориса Ельцина на президентских выборах в 1996 году. И у которого на данный момент возникли проблемы с испанской прокуратурой.

Цель всего этого очень простая, делают вывод анонимные комментаторы: в обмен на «Яндекс» и на интеграцию в некоторые госпроекты в качестве отступных, Семья откажется от претензий на участие в дележе власти после 2024 года.

«Русская Планета» предупреждает читателей, что инсайдерские сливы даже самых популярных телеграм-каналов далеко не всегда оказываются правдой, но в качестве дополнения общепринятых схем эта информация может оказаться весьма любопытной.

Вряд ли тут уместны конспирологические версии закулисной борьбы

- рассказал нам Илья Григорьев, аналитик долгового рынка ИК «Иволга Капитал».

«Не секрет, что крупные технологические компании представляют серьезный интерес со стороны крупных холдингов и финансовых институтов, так как помимо больших прибылей они несут возможности по использованию данных пользователей. Но делать громкие выпады против ИТ-компаний - не самая выгодная тактика в этих случаях, и заинтересованные крупные игроки это понимают», - полагает эксперт.

Пути выхода

Один из возможных вариантов «спасения» единожды уже привёл к обвалу акций и ясно показал: такое развитие событий устроит не всех. Речь идёт о переходе «Яндекса» под контроль Сбербанка. С самого начала именно Герман Греф больше других был похож на источник атак на интернет-гиганта: якобы Герман Оскарович метил в реализаторы программы цифровой трансформации страны, а мощностей и данных Сбербанка было недостаточно, и потребовался «Яндекс». Да и интерес к технологиям глава Сбербанка проявлял давно и порой весьма настойчиво. Но, вероятно, сценарий перехода «Яндекса» под Сбербанк в действие введён не будет, по ряду причин. Одна из них – недавний скандал с утечкой огромного количества персональных данных клиентов Сбербанка.

Второй вариант менее радикален: перераспределить количество акций среди акционеров. Во-первых, сама компания может выкупить часть акций у зарубежных инвесторов – средства на это у «Яндекса», как говорят, имеются. Либо, как полагают аналитики Bank of America Merrill Lynch (сообщает КоммерсантЪ), «Яндекс» может выпустить новый тип акций - С, который «размоет» долю иностранцев и компания не попадёт под обсуждаемый законопроект. Но если за «Яндексом» и правда кому-то так сильно понадобился контроль – то не стоит сомневаться: подоспеет какой-нибудь новый закон…

«Яндекс» можно обвинять во многом. Например, в монополизации всего, до чего только доберётся – взять, например, сферу такси. Но как бы там ни было, эта компания, созданная русскими – самое главное национальное достояние нашей страны. Потому что «Яндекс» - не про газ. И не про нефть. И не про близость к тем или иным административным ресурсам. «Яндекс» - это про технологии, про интеллект, и про людей. Которые, как известно, в компаниях нового уклада представляют собой бОльшую ценность, нежели в традиционных бизнесах. И если эти люди когда-то решили, что компания должна быть независимой – то это их право. Тем более, что «Яндекс» всё же выполняет все предписания российских властей. В отличие от того же Google.