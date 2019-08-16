Google продолжает игнорировать запросы Роскомнадзора

Google продолжает испытывать терпение Роскомнадзора — на этот раз компания проигнорировала три запроса ведомства об удалении ролика на YouTube, в котором неизвестные сжигают российский флаг.

Кроме этого, неустановленные личности на видео «производят оскорбительные действия в отношении герба», решила Генеральная прокуратура и направила соответствующее обращение в Роскомнадзор еще 31 июля.

«Роскомнадзор находится с руководством компании Google в постоянном рабочем взаимодействии, однако в некоторых случаях эти контакты не приводят к положительному результату. В данном случае компания Google продолжает игнорировать нормы и требования российского законодательства», — сообщили в пресс службе ведомства, пишет ТАСС.

В начале 2019 года Google начал удалять 70% запрещенных ссылок. В начале июля Роскомнадзор снова потребовал полного соблюдения российского законодательства, как это делают «Яндекс», «Спутник» и «Мэйл.Ру». Google проигнорировал и это предупреждение, за что заплатил 700 тысяч рублей.

Напомним, законы об оскорблении власти и распространении фейковых новостей выступили в силу 29 марта 2019 года. Максимальный штраф за неуважение к власти составляет 300 тыс. рублей. Опрос «Левада-центра» показал, что 64% россиян считают, что закон был принять с целью не допускать критики власти.