Акции «Яндекса» упали в цене после новости о сделке со «Сбербанком»

Стоимость акций российской транснациональной компании «Яндекс» упали на 8%. Поводом стала появившаяся информация о планах «Сбербанка» стать крупнейшим акционером компании.

Изменения котировок на Московской бирже произошли после публикации «Ведомостей» и The Bell новости о покупке крупнейшим банком России доли в «Яндексе». В частности, The Bell утверждал, что речь может идти о покупке доли в размере 30% и получении права вето по ключевым вопросам.

«Ведомости» сообщали, что банк намерен купить акции типа В, каждая из которых дает на собрании акционеров сразу 10 голосов. Это обеспечит «Сбербанку» фактический контроль над компанией. Один из собеседников издания уточнил, что банк является не единственным претендентом на получение контроля над «Яндексом».

Источник, близкий к переговорам о покупке «Сбербанком» доли в компании, сообщил РБК, что инициатором сделки стал первый зампредправления банка Лев Хасис. В самом кредитном учреждении заявили, что не получали предложения о выкупе акций «Яндекса» и сами не обращались к компании с такой инициативой.