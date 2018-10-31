«Яндекс» может закрепить контроль над компанией за менеджментом

СМИ узнали о планах «Яндекса» провести изменения в акционерной структуре компании. Это связано с законопроектом об ограничении иностранного контроля в новостных агрегаторах.

О грядущих изменениях сообщил источник, близкий к руководству компании. Обсуждаемый вариант предполагает, что 60% голосов в компании будет контролировать фонд под управлением основателя «Яндекса» Аркадия Воложа и 10-12 менеджеров с гражданством Российской Федерации.

Для реализации этого плана компания намерена выпустить новые акции класса Б-1, 80% которых получит Волож. В случае его ухода права на акции перейдут фонду.

Компания «Яндекс» контролируется через нидерландскую Yandex N.V. Ее крупнейшим акционером является Волож. Акционерный капитал состоит из акций А и Б. Большая часть ценных бумаг принадлежит Воложу и экс-сотруднику «Яндекса» Владимиру Иванову. Чтобы провести реструктуризацию, необходимо получить одобрение владельцев более 75% акций класса А, а также «Сбербанка», который владеет «золотой акцией», пишет «Коммерсантъ».

Ранее пресс-секретарь «Яндекса» Илья Грабовский сообщал, что компания рассмотрит варианты реструктуризации, если закон о новостных агрегаторах будет принят. Документ запрещает иностранцам владеть более 20% в них.