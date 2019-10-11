Законы России роняют акции «Яндекса»

Законы России роняют акции «Яндекса»

Фото: Вести.ру

Стоимость акций «Яндекса» упала более чем на 10%. Эксперты считают, что это может быть связано с готовящимся законом о значимых информационных ресурсах, под который попадают и «Яндекс», и Mail.ru Group.

Также на падение акций компании могла повлиять недавняя информация об утечке данных пользователей «Яндекс.Деньги», передает «Коммерсант».

Согласно упомянутому законопроекту, доля иностранного капитала в информационных ресурсах, которые являются значимыми для информационной инфраструктуры России, должна быть ограничена до 20%.

В случае нарушения этого требования, организации запретят распространять рекламу о своем ресурсе или услугах, которые она предоставляет.

Законопроект был внесен на рассмотрение в Госудму в июне текущего года единороссом Антоном Горелкиным. Инциативу концептуально поддержали Роскомнадзор и Федеральная антимонопольная служба.

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