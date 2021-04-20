Транзитным пассажирам посоветовали самостоятельно планировать возвращение в Россию

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Российским пассажирам, которые летели транзитом через Турцию в другие страны, нужно самостоятельно планировать возвращение.

Как сообщает Росавиация, туристам, которые приобрели билеты на рейсы разных авиаперевозчиков, рекомендовано отслеживать информацию о возможном изменении вылета или обратиться к авиакомпании для уточнения информации о рейсах.

По данным ведомства, авиакомпания, которая выполняет полеты из Турции в Россию, не несет ответственность за рейс из другого государства в Турцию, а потому транзитным туристам нужно самостоятельно планировать возвращение в Турцию для дальнейшего возвращения в Россию, сообщает телеканал «360».

Напомним, с 15 апреля по 1 июня Россия приостанавливает авиасообщение с Турцией и Танзанией. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова. При этом на взаимной основе сохраняются два рейса в неделю Москва-Стамбул и Стамбул-Москва.

Число российских туристов, которые забронировали туры в Турцию с заездами с 15 апреля по конец мая, превышает полмиллиона человек.

Находящиеся в настоящее время в Турции российские туристы смогут закончить свой отдых, а затем вернуться домой.

Как заявила вице-премьер Татьяна Голикова, граждане России «не должны беспокоиться». «Мы их вывезем, тут проблем быть не должно», - сказала она.