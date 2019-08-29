Российские катастрофы напоминают Армагеддон

«Наступил август, самый смертельный месяц на земле». Это слова из легендарной пьесы «Кислород» драматурга Ивана Вырыпаева. Именно август по какому-то зловещему, роковому и необъяснимому стечению обстоятельств из года в год оказывается для России подчёркнуто трагичным.

Август — это путч и последовавшая вслед за ним медленная смерть СССР в противовес воле многомиллионного народа, незадолго до этого высказавшегося на референдуме за сохранение Союза.

Появление на авансцене одиозного Государственного комитета по чрезвычайному положению спутало все карты в преддверие подписания нового союзного договора.

Желание покинуть корабль, на котором дорвавшиеся к штурвалу авантюристы могут вогнать страну обратно в 1937-й год, приобрело характер всеобщей паники, итогом которой стала Беловежская пуща, где был вынесен приговор СССР.

Крах финансовой пирамиды МММ в августе 1994 года продемонстрировал нам, что мы недалеко ушли от Буратино, закопавшего свои 5 сольдо на Поле Чудес в Стране Дураков.

Катаклизм на рынке межбанковских кредитов, в результате которого треть российских банков прекратили работу, случился годом позже, в августе 1995 года.

Дефолт, доказавший на деле, а не на словах клиническую неэффективность экономической политики российского 90-х — август 1998-го.

Вторая Чеченская, давшая во многом фору первой, началась в августе 1999-го.

Гибель «Курска» — август 2000 года. Гордо воздев подбородки, мы сохраняли лицо, дожидаясь, когда умолкнут последние стуки на дне Баренцева моря. И лишь потом допустили к манипуляциям с люками иностранных специалистов. Словно заправским парамедикам из зарубежного сериала «911» норвежцам оставалось констатировать «смерть до прибытия».

Многочисленные теракты на Манежной и Пушкинской площади, у станции метро Рижская, Черкизовском рынке в Москве, Кировском — в Астрахани, Пятигорске, взорванный «Невский экспресс» — это тоже август разных лет новой России.

Конфликт в Южной Осетии, не только рассоривший нас с Грузией, но и ставший отправной точкой шапкозакидательства и глобальной конфронтации со всем западным миром, — август 2008-го.

Эпическое столкновение двух истребителей СУ-27 — август 2009.

Страшная авария на Саяно-Шушенской ГЭС, унёсшая жизни 75-ти человек, — всё тот же август 2009 года.

Валютный кризис, благодаря которому мы стали беднее ровно вдвое? «Добро пожаловать» в август 2014-го.

К слову! Именно в августе 1999-го, ровно 20 лет назад, мы стали гражданами «ещё более новой России», где все органы власти подчинены не закону, а новой идее. Идее подъёма России с колен, за которую мы будем платить нашими правами и рублём.

Чем нам запомнится август 2019 года?

Белое море, в акватории которого, на 45-м государственном Ордена Ленина морском испытательном полигоне ВМФ, проходили испытания сенсационного гиперзвукового «Буревестника», становится «вторым Чернобылем на воде».

При испытании жидкостной реактивной двигательной установки произошел взрыв и возгорание изделия. Двинская губа закрыта, десятки тысяч рыбаков, сотни рыболовных судов покинули загрязнённые воды, где, тем не менее, согласно заявлениям официальных лиц, всё «в образцовом порядке».

Напомним, испытания чудо-ракеты были анонсированы в марте 2018 года главой государства в ходе его выступления в Совете Федерации. Владимир Владимирович рассказал нам о неуловимой ракете с ядерным двигателем. «Буревестник» способен обходить любые ловушки. Наше ноу-хау. Дескать, «западные коллеги» не захотели услышать Россию. И вот мы напряглись.

Уже тогда, весной 2019 года, про ноу-хау осторожно зашептались специалисты, отметившие, что если запускать ракету с ядерным двигателем на своей территории, эксперимент может стоить дороже, прежде всего, себе. Именно поэтому от «ноу-хау» ещё в 60-е отказались прикинувшие риски американцы.

Сколько человек погибло в момент детонации? Сколько в ходе последующего облучения? Сначала речь шла о двоих. Затем Росатом сообщил о гибели пяти сотрудников, назвав их имена (Алексей Вьюшин, Евгений Коратаев, Вячеслав Липшев, Сергей Пичугин и Владислав Яновский).

А какой урон нанесён людям, живущим в Северодвинске, где был скачок радиации до двух микрозивертов (200 микрорентген)? С нами предпочитают об этом дипломатично не говорить.

Сибирь того и гляди станет сезонным лидером по количеству катастроф. Здесь рвутся склады в Ачинске.

Горит более 3 млн гектар леса, что ускоряет темпы глобального потепления.

Происходят вполне прогнозируемые и очень даже предсказуемые наводнения, от которых получили колоссальный урон более 11 тысяч домов, где проживали 43 тысячи человек. Есть погибшие и пропавшие без вести.

Что странно? Режимы «повышенной готовности» у местных властей были введены ещё в июне, однако в момент критической опасности никто и не подумал эвакуировать людей из наиболее пострадавшего Тулунского района Иркутской области, в виду… «отсутствия соответствующего распоряжения».

Москва становится эпицентром народных волнений. С чего бы? Ещё вчера мы не знали, для чего нам нужна Мосгордума, а многие даже не подозревали о том, что существует такой орган власти, но сегодня мы знаем истину. Реализовав своё конституционное право на свободу мирных собраний в новейшей России, ты попадёшь в судебно-полицейскую молотилку, получишь в печень, можешь лишиться свободы, работы и даже обрести перспективу потерять своего родного ребёнка, утратив родительские права.

Надо отметить, что это лето по части работы полиции с общественностью более чем «урожайное». Мы не успели забыть про июньскую провокацию полицейских в отношении журналиста Ивана Голунова, расследовавшего делишки похоронной мафии, как подоспели, опять-таки, августовские репрессии со всамделишней попыткой изъятия ребёнка у опрометчиво посетивших несанкционированный митинг семейной четы Проказовых.

Российские суды и православные активисты всё более активно защищают родительские права алкоголиков, тунеядцев и педофилов, но готовы сделать бездетными оппозиционеров, которые подвергли риску ребёнка, передав его на несколько минут родственнику и крёстному отцу.

Судебно-медицинско-полицейская система этим летом «в полной боевой готовности» и ярко, «живыми красками» рисует нам картину новой реальности. Идущий «против» может оказаться в тюрьме или психиатрической больнице.

Списать весь ад, в котором мы оказываемся из года в год, когда наступает август, на происки Запада и природные катаклизмы, как бы ни хотелось, не получается.

Взять хотя бы пылающие леса. Метаморфозы, произошедшие с российским Лесным кодексом, привели к полному уничтожению института лесников и лесной авиации, которая, в общем-то, и была предназначена для борьбы с пожарами.

Методичное уничтожение лесной охраны на фоне бережного сохранения абсолютно бесполезной системы районного, муниципального, регионального, федерального чиновничества и «народного избранничества», выглядит кощунственно и безмозгло.

Наводнения — результат системного уничтожения деревьев на берегах рек, корневая система которых удерживала избыточную влагу. Мы практически подарили тайгу нашим «китайским друзьям», которые, без зазрения совести, пользуются моментом и вырубают под корень наши леса.

Ну, а леса Китая? Они будут в целости и сохранности, ведь вырубка их строго-настрого запрещена.

Заканчивается август. Веет прохладой от осени и подкравшегося сентября. Дело ли в августе? Месяц как месяц. Не лучше и не хуже других. Беда в том, что, встав с колен и увидев изъяны западного мира, мы стали мыслить «в мировом масштабе» и превратили страну в полигон для реализации порой бездумных идей. Россия – не сверхдержава. Россия – эксперимент. Так будет пока на не захочется навести у себя дома порядок. Ну, хотя бы возвести канализацию для той трети соотечественников, которая пока ещё живёт без неё. Может, тогда мы и станем настоящей «сверхдержавой», не стирая мир в труху?

А пока что каждый, кто пытается указать нам на наше собственное несовершенство, становится для нас врагом, которому мы готовы грозить. Чем? Своим гражданам – полицией, карательной медициной, опекой. Чужим —протекающим «Буревестником».

Такая история.