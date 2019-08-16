Северодвинский «Чернобыль на воде»

В марте 2018 года, выступая в Совете Федерации, президент РФ Владимир Владимирович Путин рассказал, что на вызов окружающего нас агрессивного мира, Россия ответила созданием «Сарматов», «Кинжалов» и «Буревестников», перед которыми все существующие системы ПРО и ПВО абсолютно бессильны.

Нам рассказали о беспилотных подводных аппаратах, которые могут стрелять как обычными, так и ядерными боеприпасами, и чудо-ракетах, маневрирующих между «вражескими ловушками».

«Просто фантастика!»

Этой репликой глава российского государства резюмировал все созданные наработки, заверив аплодировавших стоя и одобрительно кивавших головами членов Совфеда, что «…всё это есть в наличии и хорошо работает».

Прошёл год

И оказалось, что новейшие системы вооружения, за которые россияне расплачиваются нищенскими заработками, повышением пенсионного возраста и статусом изгоев во всем мире, лучше всего работают против нас самих.

Холодное лето 2019-го было жарким!

Не успели мы воздать почести 14-ти морякам-подводникам в ранге капитанов 1 ранга, которые (согласно уверениям их командования) спасли мир от «катастрофы планетарного масштаба» при проведении испытаний «экспериментального аккумулятора» на сверхсекретной атомной подводной лодке, как были проведены не менее «удачные» испытания новой ракеты на полигоне в Архангельской области.

На сей раз, похоже, одними лишь человеческими жертвами дело не обошлось.

Что случилось?

На 45-м государственном Ордена Ленина морском испытательный полигон ВМФ», расположенном в акватории Белого моря, невдалеке от села Ненокса (кодовое название «Ноль-девятка») проходили испытания нового оружия.

Какого? С энергией, вырабатываемой радиоактивным источником? С энергией, выделяемой реакциями деления внутри ядерного реактора? Это вопрос, который сегодня интересует всех, в первую очередь жителей прогрессивных европейских стран, вроде Норвегии и Финляндии, которые очень не хотят умирать от очередной катастрофы «планетарного масштаба», едва не случившейся за одно лето 2019 года.

Или, всё же, случившейся?

Приходится «гадать на кофейной гуще», пытаясь понять, что происходит по косвенным факторам и данным. Россия в этой ситуации, как всегда, выглядит трагически-застенчиво.

Наше руководство не спешит давать ответ на вопросы. Ведь это может раскрыть важнейшие секреты, и тогда мы не сможем обороняться от мира передовыми разработками, эффективно нанося ущерб самим себе.

Всё происходящее немного напоминает 50-е, когда один за другим падали весьма не совершенные самолёты Ту-104А, но конструктор Туполев уверял лётчиков-испытателей, прошедших фронт: «Ребята, вы не умеете летать на реактивных самолётах».

Если провести параллель, то российские военные, вроде как, ещё не вполне научились пользоваться новейшим вооружением. Тем самым, которое уже «в наличии и хорошо работает». И хочется, чтобы они учились им пользоваться не на расстоянии вытянутой руки от населённых пунктов, где людям по-прежнему очень хочется жить.

Что же испытывали 8 августа?

Предположительно рванул двигатель «сенсационного» гиперзвукового «Буревестника». Его неудачные испытания увенчались гибелью семи сотрудников «Росатома».

Какова участь остальных?

Те, кому в момент неудачного запуска посчастливилось выжить, с травмами различной степени тяжести доставлены в Федеральный медицинский биофизический центр А.И. Бурназяна Федерального медико-биологического агентства России. Это учреждение специализируется на лечении последствий радиоактивного облучения.

В средства массовой информации и соцсети просочились данные о том, что «на шестерых пациентах «живого места нет». Палаты, в которых они находились до отправки в Москву, обработали от радиации.

Появились имена наших «новых чернобыльцев»: Александр Манюсин, Сергей Гришин, Алексей Перепелкин, Дмитрий Абалин, Игорь Березин, Сергей Плаксин. Желаем здоровья тем из них, кто ещё жив. Но вполне возможно, что многие уже «Герои России».

Ведомства, ответственные за безопасность граждан, в первые сутки после аварии разразились сообщениями о «незначительном повышении радиационного фона в Северодвинске».

Сразу после аварии на сайте городской администрации вывесили было «утешительный пост», в котором сообщалось, что имело место кратковременное повышение радиационного фона.

Информация, просочившаяся в сеть, вскоре была отредактирована (исчезало упоминание о том, что на пике уровень радиации подскочил до 2 микрозивертов в час).

Оставались лишь данные «о снижении радиационного фона» и о том, какая картина была по состоянию на 14 часов 8 августа.

Появилось сухое заявление Минобороны о том, что «при испытании жидкостной реактивной двигательной установки произошел взрыв и возгорание изделия».

Если был взрыв и возгорание, то, как минимум, в атмосферу попал несимметричный диметилгидразин — ядовитое вещество, которое является неотъемлемым компонентом ракетного топлива.

Подключился «Роспотребнадзор» (архангельский филиал), рассказавший о том, что превышения радиационного уровня в пробах почвы, воздуха и воды не выявлено.

Но ощущение, что нам лгут, как тогда, в 1986-м, не совсем беспочвенно.

Во-первых, сколько это — 2 микрозиверта в час? И почему вдруг все исчисления пошли в микрозивертах? Ведь те, кто жил в Белоруссии после взрыва на ЧАЭС (например, я), знают, что при публикации сводок используется исчисление в микрорентгенах. Так вот.

2 микрозиверта в час — это 200 микрорентген

А при уровне радиации в 50 микрорентген в час проводится эвакуация населённого пункта, где зафиксирован такой скачок. Здесь же, при превышении порогового значения в 4 раза, никто и не подумал «дёргаться».

Почему? Видимо, не успели. Зафиксировали четырёхкратное превышение, а потом радиация пошла на спад, что подтвердили, кстати, и вездесущие норвежцы, которые знают, что по соседству с ними живут «бесстрашные русские камикадзе».

Северодвинцы, наверняка смотревшие сериал «Чернобыль», метнулись в аптеки и скупили не только йод, но и все йодосодержащие препараты. Запрос «куда мазать йод при радиации» по данным wordstat.yandex стал одним из наиболее популярных в данном регионе на прошлой неделе.

Высокий уровень радиации держался, действительно, не долго. Но западные учёные из неправительственной комиссии по поиску независимой информации о радиоактивности CRIIRAD (Франция) бьют в набат.

Опасаясь за благополучие континента, они говорят нам о том, что при рассеивании радионуклидов с низкоинтенсивным гамма-излучением (амерция-241, плутония-238, изотопов 142 и 144 церия, печально известного по делу Александра Литвиненко полония-210 и стронция-90) приборы, данными которых оперируют успокаивающие нас ведомства, будут отражать… минимальный или нулевой уровень опасности.

А на деле он может быть запредельным.

Чтобы установить правду и принять меры хотя бы сейчас, необходимо открыть карты и рассказать о произошедшем, открыть тайну «начинки» взорвавшейся «чудо-ракеты». Но, конечно же, этого не будет.

Важным подтверждением этого, что случилось что-то страшное, является один факт.

Отныне полностью закрыт один из 4-х крупнейших заливов Белого моря — Двинская губа, откуда оперативно были выведены все суда, все рыболовецкие шхуны.

Как же так? Ведь всё нормально. Нам говорили, что Роспотребнадзор взял пробы и подтвердил: всё прекрасно. Власть сохраняет леденящее кровь спокойствие.

Зачем же тогда закрывать Двинскую губу? Ведь на практике это значит, что десятки тысяч рыбаков, которые работали в этом секторе Белого моря, останутся без работы. Убытки компаний будут колоссальными. Тех, кто знает правду, мог заставить пойти на такой шаг только реальный уровень опасности.

Но разве вопрос в этом? Речь идёт не про закрытый водоём. Если взрыв «Буревестника» загрязнил (будем использовать это мягкое слово, чтобы не писать «погубил») часть акватории, то отравленные воды ушли в море.

Мы имеем свой «Чернобыль на воде», который сегодня самым активным образом угрожает всему мировому сообществу.

Может быть, кто-то сообщил нам, что в этом районе отныне запрещён вылов рыбы? Может быть, мы услышали правду из уст главного санитарного врача, министра обороны, да — что там! — председателя правительства и главы государства?

Нет.

Все сохраняют молчание. А точнее — сохраняют «лицо». Мол, мы ведь предупреждали. Но нас не послушали.

Мир лихорадит от наших «Лошариков» и «Буревестников». И, похоже, мы всё больше напоминаем всему свету детей, которые принесли в общую песочницу гранату, а потом привели туда обезьянку, не умеющую с ней обращаться. Когда рванёт. Когда всех накроет?

Все напряглись и ждут. Триллер под названием «Современная Россия vs Цивилизованный мир» продолжается.

Такая история.