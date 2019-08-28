Рассмотрение дела Проказовых продолжится в Лефортовском суде

Дело о лишении родительских прав Дмитрия и Ольги Проказовых было решено передать в другой суд. Сегодня в ходе предварительной беседы Перовский районный суд согласился с доводами защиты и передал рассмотрение в суд по месту жительства обвиняемых. Теперь громкое дело будет рассматриваться в Лефортовском суде. Очередное заседание состоится 2 сентября в 10 утра.

Почему дело не попало туда с самого начала – объяснила адвокат семьи Проказовых, Екатерина Тягай.

Другого решения быть и не могло, прокуратура, видимо, очень торопилась, и иск был подан с нарушением места подсудности. Есть процессуальные правила – рассматривать иск по месту жительства ответчика, они были нарушены изначально прокуратурой. Более того, прокуратура тоже подала аналогичное нашему ходатайство, поняв свою ошибку.

По мнению Тягай, этот факт ещё раз подчёркивает, что дело заводили в спешке, которую можно расценивать как вмешательство в семейные дела и попытку отобрать детей у родителей, которые никогда и никоим образом не дискредитировали себя в качестве таковых.

Отвечая на вопрос журналистов, с чем была связана такая спешка, адвокаты Проказовых – кроме Екатерины Тягай, на заседании присутствовал также адвокат Максим Пашков – ответили:

«Трудно объяснить не только спешку, но и саму попытку вмешаться в семью. Надеемся, что суд спешить не будет, и внимательно изучит все документы и доводы, наши прежде всего, потому что они направлены на защиту родительских прав, и примет справедливое решение».

Фото: Елена Горбачева / «Русская Планета»

69 статья Семейного кодекса РФ исчерпывающе описывает случаи, в которых возможно применение такой меры, как лишение родительских прав. Это уклонение от исполнения родительских обязанностей, отказ забирать ребёнка из роддома, склонение к занятию бродяжничеством и проституцией, криминальной деятельности, вовлечение в секту, и так далее.

«Ничего из того, что хотя бы как-то напоминало те основания, которые формально указаны в законе, никогда не происходило и – я уверена - не будет происходить в семье Проказовых», - добавила Тягай.

Сами родители выглядели растерянно. На вопросы журналистов они не отвечали. «Люди находятся в состоянии психологического давления, им комфортнее, чтобы адвокаты отвечали на эти вопросы», - пояснила Тягай.

Сам Дмитрий сказал журналистам всего одну фразу:

Мы очень любим наших детей и не хотели бы, чтобы так сложилось, чтобы и нас, и их лишили друг друга.

Напомним, что сегодня в Перовском районном суде города Москвы состоялась беседа в рамках предварительного рассмотрения дела о лишении родительских прав. В качестве истца выступила Перовская межрайонная прокуратура, в качестве ответчика – Дмитрий Проказов. Иск о лишении родительских прав касался только годовалого ребёнка Проказовых. У них есть и второй ребёнок, которому 7 лет.

По мнению прокуратуры, основанием для лишения родительских прав может стать тот факт, что Ольга и Дмитрий Проказовы отправились на несанкционированный митинг 27 июля. В сообщении надзорного ведомства отмечалось, что супруги передали малолетнего ребенка, «находящегося в силу возраста в беспомощном состоянии, третьему лицу, что подвергло опасности здоровье и жизнь мальчика». Якобы тот человек, активист, координировал действия провокаторов, а ребёнка использовал, чтобы беспрепятственно выйти из оцепления.

Выяснилось, что супруги действительно передали ребёнка, но не постороннему человеку, а члену семьи – кузену Ольги Проказовой Олегу Фомину и по совместительству крёстному отцу старшего ребёнка Проказовых.

Уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ Анна Кузнецова осудила родителей, которые берут детей на митинги, поскольку возникает риск подвергнуть их здоровье опасности. Однако она просила прокуратуру отозвать иск.

При необходимости мы подготовим экспертное заключение для рассмотрения в суде. Но при этом очевидно, что нужны профилактические и превентивные меры, чтобы подобные случаи не повторялись

- привела слова Кузнецовой её пресс-служба.

Сегодня, как сообщила Тягай, никаких заявлений от аппарата детского омбудсмена на заседании не прозвучало. Был представитель Кузнецовой, но на само заседание его по непонятным причинам не допустили.

Кроме того, Следственный комитет также возбудил уголовное дело статье 125 УК РФ («оставление в опасности») и статье 156 УК РФ («неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего»). У Проказовых прошли обыски, их допросили, но пока они остаются в статусе свидетелей, и никаких ограничивающих мер в их отношении не принято.

«Русская планета» будет следить за продолжением этой истории.