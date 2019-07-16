Карательно-прививочная медицина в действии

В октябре-ноябре прошлого года у Елены Илатовской начался конфликт с директором МОУ «Лицей № 2 им. В.В. Тихонова» (Московская область, г. Павловский Посад) Мариной Борисовной Серовой, ставшей точкой отсчёта злоключений женщины.

Вся вина Елены Илатовской и ещё одной матери (Ирины Девицыной) заключалась в нежелании делать детям прививки.

Назвать это прихотью «яжематерей» сложно. Обе женщины утверждают, что дети крайне аллергичны. Старший ребёнок Девицыной, которому прививка Манту была сделана ранее, терял сознание. А после иных вакцинаций у него резко поднималась высокая температура, наступали судороги.

Елена Илатовская и Ирина Девицына предоставили администрации Лицея № 2, где обучаются их дети, письменные аргументированные отказы с указанием причин, по которым они отказываются от противотуберкулёзной помощи.

Кроме того, обе матери, осознавая тот факт, что их дети пребывают в коллективе, отвели своих детей на анализы и предоставили справки. В них было указано, что бактерии туберкулёза у девочек отсутствуют.

Тем не менее, фтизиатр отказалась посчитать представленные документы достаточными для того, чтобы выдать детям Илатовской и Девицыной справки об отсутствии туберкулёза, необходимые для допуска в школьный коллектив. От женщин настоятельно требовали сделать детям туберкулиновую пробу, диаскинтест или рентген.

— Вещи для детей достаточно вредные. И я считаю, что иммунодиагностика для детей — не самый лучший вариант, — заявляет Илатовская. Права она или нет? Вопрос спорный.

Но у чиновников по этому поводу явно другое мнение. И они не договорились с родителями, решив отыграться на детях. Осенью 2018 года ребятам отказали в праве находиться в школьном коллективе. А с 12 ноября поместили в карантинный класс. При этом занятия с ними в предусмотренной школьной программой очной форме проводить никто не спешил.

Оно и понятно. Тот, кто работает в школах, прекрасно знает, что посреди учебного года очень непросто реорганизовать нагрузку педагогов в — де-факто! — новом классе. Занятия с ребятами из «карантинного класса» велись от случая к случаю, а про «физру» и музыку им пришлось забыть вовсе. Как, впрочем, и про беготню на переменках.

Выходить из карантинного класса детям «строптивых матерей», имеющих предубеждение по части прививок, было нельзя. От слова «совсем». А как, спрашивается, высидеть 4-5 часов, без посещения уборной?

Это вызвало бурю негодования самих ребятишек. Учителя, похоже, тихо ненавидели «отказников» и писали на них докладные вместо того, чтобы преподавать учебный материал. О чём?

Ну, не любят у нас ни учителя, ни полицейские, ни санитарки в больницах, когда факты нарушения прав человека, приравненного на местах к скоту, фиксируются на видео. А подкованные дети Илатовской именно видеофиксацией нарушения их прав и занимались.

Сами же Илатовская и Девицына, наивно полагая, что их вполне законные действия, направленные на защиту интересов детей, обратились с письменными заявлениями в

надзорные контролирующие органы

прокуратуру

суд, который признал… действия директора вполне законными!

Также Илатовской была создана петиция об отказе от принудительной вакцинации и туберкулинодиагностике, которая была адресована президенту России Владимиру Путину.

В этом призыве чётко указано на то, что механизм принуждения к прививкам, противоречащий всем нормативно-правовым актам, приобрёл колоссальные обороты. Упоминаются и трагичные последствия прививок, в которых признаются виновными (как максимум!) медсестра, врач, нарушившие условия хранения вакцины, но не состав зелья, которое вкололи умершим детям.

«Мы против бесконтрольного введения ядовитой химии под кожу!»

Матери (и согласившиеся с ними почти 2000 человек, подписавшие петицию) сослались на законы. Законодательство действительно не предусматривает никакой «принудиловки» по части прививок. Но руководители образовательных учреждений, действуя по инициативе Роспотребнадзора и производителей иммунобиологических препаратов, шантажируют родителей.

Администрация школ требует провести своим детям туберкулинодиагностику, либо отправиться на осмотр в противотуберкулёзный диспансер, в котором фтизиатр не выдаст справку об отсутствии заболевания, если ребёнку, опять же, не будет проведена туберкулиновая диагностика (проба Манту, рентген либо диаскинтест).

На сегодняшний день в России действует ФЗ №157 «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней», где чётко сказано, что граждане РФ имеют право на отказ от профилактических прививок. Согласно данному нормативно-правовому акту нужно добровольное согласие родителей на вакцинацию детей до 15 лет.

Правда, вот уже три года идут разговоры о том, что «отказников» надо привлекать к ответственности. Вот только к какой никто до сих пор не решил. Наказывать административно? Давать «двушечку»? Стрелять без суда?

Илатовская не знала, что администрация школы, в которой учатся (а с осени 2018 мучаются) её дети, сделает всё возможное, чтоб согнуть её в бараний рог и запереть в сумасшедшем доме.

Если в ней и есть толика безумия, то заключается она в непонимании простого факта: в современной России человек, идущий против системы, обречён на проигрыш.

В остальном же логику Илатовской и Девицыной разделяют не только мнительные мамочки, но и львиная доля медицинского сообщества.

Многие врачи полагают, что 16 прививок, которые ребёнку должны сделать до достижения им только лишь 1 года, — это запредельная нагрузка на детский организм. По наблюдению ряда специалистов привитые дети часто болеют теми, болезнями, от которых они прививались. Сегодня считается нормой, что дети болеют 12 раз в год. А раньше? Всего 4. Причина? Скептически настроенные к вакцинации доктора считают, что иммунитет современных детей снижен именно прививками.

Адепты российской «прививочной политики» в ответ вспоминают о том, что в развитых странах для родителей, ограждающих детей от прививок, предусмотрена ответственность. Да, в качестве примера можно привести Бельгию или Сингапур. Но, простите, в этих странах не пишут мортирологи из фамилий умерших от вакцинации детей. И уровень медицины там несоизмеримо выше.

Ну, а в Уганде? Там – да. В этой африканской стране, где постоянно идёт война, средняя продолжительность жизни составляет всего 52 года. Детская смертность бьёт рекорд за рекордом. И за отказ от прививок можно получить 6 месяцев тюрьмы.

Излишне отстаивавшую права своих детей в местной администрации Елену Илатовскую «взяли на карандаш», возжелав закрыть её вопрос с «максимальной эффективностью», чтобы мамочка больше не донимала ни прокуроров, ни судей, ни учителей, ни, тем более, президента своими депешами о праве своих детей на беззаботное и безболезненное детство.

Межведомственный синдикат, состоявший из лиц, которых, хочется верить, установит следствие, подметил, что Елена Юрьевна Илатовская воспитывает двух дочерей одна.

Разыскав её бывшего супруга — А.А.Ларина, который не поддерживал отношения с Илатовской на протяжении последних трёх лет и более семи лет назад ушёл из семьи, чиновники предложили мужчине написать заявление о необходимости принудительно госпитализировать Илатовскую.

Хотя по закону, не являясь близким родственником и, тем более, не проживая с Еленой в браке, Ларин никакого права составлять такого рода заявления не имел.

И понеслось.

Обратившись в психиатрический диспансер ГБУЗ МО «Психиатрическая больница № 15» с просьбой выдать ей необходимую для работы справку о допуске к гостайне по форме № 2, Илатовская, имеющая диплом специалиста с отличием, неожиданно узнала, что у неё, якобы, есть противопоказания к получению доступа к государственной тайне и госслужбе в целом.

С «диагнозом» её не ознакомили, видимо, по причине того, что не успели его придумать. Однако Елене Юрьевне предложили пройти психологическое исследование, что она и сделала, на свою, как оказалось, беду, в ГБУЗ МО «Психиатрическая больница № 15» г. Павловский Посад.

Ловушка захлопнулась.

Вскоре женщину уведомили о том, что ей выставлен диагноз по коду F21, не расшифровав его для Илатовской и не разъяснив суть заболевания, а главное… не выдав на руки подтверждающих документов.

F21 — шизофрения, паранойяльный тип.

Елена Илатовская в свойственной ей активной манере требовала предоставить ей документальное подтверждение диагноза. Но отныне её борцовские качества, позволявшие долгое время защищать своих дочерей от самодурства школьной дирекции, работали против неё.

Любое обращение и требование в инстанции отныне расценивалось исключительно, как «неадекватное поведение, представляющее угрозу обществу».

Ещё раз! Илатовская ходила в психдиспансер с настойчивой просьбой: «Выдайте мне выписку из моей амбулаторной карты!». А врачи-психиатры ГБУЗ МО «ПБ № 15». Гурулёв В.Я. и Лавренова С.С. расценивали её приходы, как визит пациента с осмотром, диагностируя «ухудшения состояния», «неадекватное поведение», «прогрессирующее заболевание» и, делая соответствующие отметки, подводившие Илатовскую к принудительной госпитализации.

Материал на Илатовскую формировался с особой тщательностью. Все те, с кем у нее, якобы, возникали «конфликтные ситуации», составлявшие аргументационную базу её медкарты, жаловались на неё ни в полицию, а… прямиком в ГБУЗ МО «ПБ № 15». Туда, например, обратилась главный врач Павлово-Посадской ЦРБ Мягченкова, наябедничавшая, что Илатовская вырвала у врача-педиатра медкарту своего ребёнка.

Знала ведь, куда шла эта Мягченкова? Словно у Илатовской на спине была сделана надпись: «При возникновении конфликтных ситуаций просьба звонить в 15-ю психбольницу».

Ровнёхонько туда, в ГБУЗ МО «ПБ № 15», врачам-психиатрам, жаловалась директор гимназии Марина Борисовна Серова. Она припомнила Илатовской её скандальность, антипрививочные убеждения, жалобы, петиции, а также видеосъёмку процесса уроков её детьми в карантинном классе.

Именно в ГБУЗ МО «ПБ № 15» пришёл и бывший муж А.А. Ларин. Подключилась к делу даже его очередная (третья по счёту, но всё еще гражданская) супруга Елена Когай, распространявшая в соцсетях сведения о том, что Елена Илатовская безумна.

Но потрясает не это. А ангажированность Павлово-Посадского городского суда от 2 мая 2019 об освидетельствовании в недобровольном порядке. Суд в отсутствие амбулаторной карты, которую видимо не дописали в Психиатрической больнице № 15, принял на веру показания тамошних эскулапов, отклонил ходатайство Илатовской о проведении в Институте имени Сербского комплексной психолого-психиатрической экспертизы по её состоянию, прислушался к мнению врачей-психиатров о том, что отстаивание Илатовской прав своих детей не что иное, как «сутяжничество» — опасный симптом шизофрении.

Ну, а суд апелляционной инстанции в нарушение Принципов защиты психически больных лиц и улучшения психиатрической помощи (Принцип 18), которые являются для РФ международным договором и обязательны к применению, отказал в независимом психиатрическом заключении, которое было затребовано Илатовской Е.Ю. и её адвокатом.

На заседаниях судов педагоги-психологи, бывший муж, представители администрации школ и поликлиник чуть ли не хором «пели песню» о том, что Илатовская – опасная психбольная, которая представляет угрозу собственным детям.

30.05.2019, в 17.43 Елену Илатовскую задержали сотрудники полиции прямо в здании Павлово-Посадского городского суда. Задержание было инициировано главным врачом Психиатрической больницы № 15 Слуцкиным Э.В., якобы, для проведения освидетельствования.

Подождите! Но ведь по закону гражданке были обязаны дать время для прохождения этого освидетельствования в добровольном порядке и (внимание!) в любом психиатрическом учреждении, а не там, где всеми силами пытаются закрыть своенравную мамашу по заказу межведомственного преступного синдиката.

При этом звонок адвокату Родиону Смирнову в момент задержания полицией был признан врачами несущим общественную опасность неадекватным действием. В амбулаторной карте женщины, которая успела позвонить адвокату и сказать о задержании, фигурирует запись:

«на момент осмотра в связи с выраженной дезорганизацией мышления и диссимиляцией своего состояния продуктивного контакта с пациенткой установить не удалось»

Закономерное и, главное, на 100% законное желание Илатовской Е.Ю. выполнить решение суда и пройти освидетельствование не в ПБ № 15, было незаконно проигнорировано полицией и медперсоналом вышеуказанной психиатрической больницы.

Находившийся за пределами города адвокат Родион Смирнов примчался к дверям психиатрической больницы № 15 и потребовал у охранника встречи с Илатовской, а также предоставления документов, на основании которых она была госпитализирована. Смирнову было отказано и в том, и в другом «на основании распоряжения главврача больницы Слуцкина.

Врачам нельзя было мешать. Они фабриковали медицинское заключение от 31.05.2019 № 459. Председательствовали Слуцкин, присутствовали его непосредственные подчинённые, кивавшие головами, Новоселова А.Ю, Карпухина А.В., Щербакова И.В., Бараш О.В.

«…Илатовская Е.Ю. страдает хроническим психическим заболеванием «Шизофрения, паранойяльный тип» и у неё наблюдаются паранойяльные идеи»

Жаль, забыли описать паранойяльные идеи Илатовской. Вот бы почитать. Может, с недавних пор в нашей стране отказ от весьма сомнительной вакцинации дерьмовой китайской вакциной признан паранойей?

03.06.2019, по завершении спектра «врачебных издевательств и экзекуций», Илатовская Е.Ю. был осмотрена и освидетельствована независимой комиссией врачей-психиатров, которая пришла к выводу о том, что оснований для её помещения в стационар нет никаких.

Более того, и та, и другая комиссия, так и не явили нам опасных идей Илатовской, рассматривая её состояние лишь сквозь призму конфликта со школой, выразившегося в нежелании делать прививки дочерям.

Итак, заявление ГБУЗ МО «ПБ № 15» было незаконно удовлетворено. Психическое состояние Илатовской Е.Ю. не требует госпитализации в стационар. А иск Ларина в ограничении родительских прав Елены Илатовской не удовлетворён.

Вот только где они, эти дочери? Старшая находится с матерью. А младшей Сашеньки нет ни у матери, ни у отца — А.А. Ларина. Местонахождения ребёнка остаётся неизвестным.

А Елена Илатовская просит людей о помощи.

Подытожим. Дело Елены Илатовской куда менее громкое, чем дело Голунова. У стен «ПБ № 15» не было «одиноких пикетчиков», с транспарантами в её защиту. Но выводы из этого дела можно сделать не менее важные.

Во времена СССР жертвой карательной психиатрии можно было стать, будучи диссидентом и противопоставив себя советской власти. В сложившейся системе координат российской действительности достаточно бытового конфликта по весьма и весьма спорному «прививочному вопросу», в котором единого мнения нет даже у медиков.

Читатель, быть может, тебе не нравится ворующая твои деньги управляющая компания? Не любишь хамства в магазине? Начальник не платил тебе зарплату месяца эдак четыре, предпочитая тратить деньги на своих любовниц? Ты жалуешься в инстанции? Депрессия по поводу просроченных кредитов накрывает тебя с головой? Ты конфликтен. А значит, вполне можешь оказаться в соседней палате с Илатовской. Так что… тише там, россияне.

Вот такая история.