Жги, Господь, леса российские!

Новостей от Сибирского окружного информационного центра ждут едва ли не так, как ждали в годину лихолетья вестей «От советского информбюро».

Каждый уважающий себя ресурс считает своим высоким долгом высказать встревоженное отношение к происходящему, пнув бездействующее чиновничество, говорившее о том, что тушить пожары не стоит.

До чего дошли? Косо смотрят на главного иерарха всея Руси. Дескать, что же вы, Владимир Владимирович, в Кремле сидите? Вполне можно было надеть поверх огнезащитного костюма парашют, да и спрыгнуть где-нибудь над лесами Иркутской области, где сегодня особенно непросто, с огнетушителем.

Из 232 очагов пожара площадью более 1 млн 632 га, о которых сообщил, словно «Совинформбюро», Сибирский окружной информационный центр, на долю Иркутской губернии приходится 137. В Красноярье насчитали 94 «огневые точки»

Данные Рослесхоза ещё более впечатляющи: горит 2,3 млн га русского леса.

Россия в огне!

И это далеко не фигура речи, если вспомнить о том, что лесами покрыто 2/3 нашей территории. Но вот ведь какая беда: русский лес полыхает ежегодно. Начинает примерно на излёте апреля. Последние головешки гаснут глубокой осенью – в октябре/ноябре.

Каков ущерб от лесных пожаров в РФ?

Эксперты осторожно называют цифру в 20 млрд рублей. При этом от одной лишь потери древесины отечественное лесное хозяйство каждый год теряет от 3 до 7 млрд.

Если опереться на приведённую выше официальную статистику, то возникает закономерный вопрос:

Куда идут оставшиеся 13-17 млрд рублей?

Даже с учетом масштабности пожаров, речь явно идёт не только о погибших в огне животных.

Суммы, которые вдвое превышают ущерб, нанесённый огнём, уходят на:

тушение пожаров

расчистку леса

затраты на восстановление леса

иные мероприятия, с помощью которых мы «спасаем природу»

И в этом смысле приказ Минприроды «о возможности не тушения пожаров», воспринятый российской общественностью как апогей чиновничьего равнодушия в стиле «Гори оно гаром!», с «экономической колокольни» выглядит несколько иначе.

Зачем тушить? Количество ежегодных возгораний пробивает отметку в 35 тысяч. Леса горели на протяжении последних 10-12 тысяч лет, горят и будут гореть, даже если ВВП переедет на ПМЖ в Иркутск

Странный вопрос. Тушить обязательно надо и как можно скорее, вовлекая в орбиту всенародного пожаротушения максимальное количество служб и ведомств. И, конечно, из бездонного бюджета стоит взять 20 или 80 млрд рублей, чтобы после войны с ветряными мельницами и сбросом нескольких тысяч мегатонн воды с воздуха на пылающие леса как грибы выросли новые коттеджи в элитных посёлках ближнего Подмосковья.

Нужны опалённые лица пожарных на больничных койках, которые вели отчаянную борьбу со стихией. Участливые взгляды и рукопожатия первых лиц, навещающих новых героев в больницах. Награды. Про старое, например, про методичное уничтожение находящихся в проблемных регионах русских деревень, выстроенной за годы СССР системы авиалесоохраны, а также лесхозов и лесничеств, вспоминать не стоит. У нас, русских, память короткая. Тем более, кто старое помянет, тому глаз вон.

Лучше с экрана телевизоров попенять на соотечественников, бездумно жарящих шашлыки в лесах и посыпающих окурками просторы родной земли. Опять же вспомнить про транспорт. Спешат паровозы – летят искры в сторону леса. Закладывают русские лихачи виражи на персональных авто — та же история.

Удивительно! Пылающая Россия-2019 ни в какое сравнение не идёт с Пылающей Россией-2002, когда зафиксировали 43 тысячи 418 очагов возгорания, что стало абсолютным рекордом новейшего времени. На втором году третьего тысячелетия полыхали все восемь федеральных округов. А урон достиг 1,5 млрд «тех рублей».

В 2010-м «нагорело» на 85,5 млрд. В огне полыхали 17 российских регионов. Не обошлось без жертв (60 погибших). Без крыши над головой остались 2,5 тысячи человек. Смертность, которую связывали со смогом и аномальными погодными условиями, в 2010 году выросла на 1%

Однако год 2019-й даёт фору и 2002-му, и 2010-му по количеству монетизируемых скандалов, которыми обрастают эти, в общем-то, регулярные сезонные явления в стране, состоящей на 70% из леса.

Общественность негодует. Власти местного, регионального и даже федерального уровня мечутся, не знаю, как прикрыть свой… авторитет. По «сабжу» высказались многие общественные и культурные деятели. Всунул свои 3 копейки даже легендарный американский актёр Леонардо ди Каприо, которому тема стихийных бедствий в РФ не даёт спокойно работать и спать. Говорят, Владимир Владимирович встретится с ним, чтобы успокоить и дать таблетку «Донормила».

Примечательно, что максимум негодования возникает не только на действительно полыхающем красноярском севере, а в других регионах страны и ближнего зарубежья. Запах гари чувствуется даже в Грязи — родовом имении Аллы Пугачёвой, о чём сообщил в соцсетях Максим Галкин. Правда, актёр и дамский угодник уточнил, что горят близлежащие помойки, но, дескать, они с Аллой Борисовной живут в системе координат родного народа.

Дичайший резонанс 2019 года обусловлен высотным циклоном, накрывшим Сибирь и неожиданно перенаправившим дымовую завесу не туда, куда она уходит по обыкновению (на Восток и Север), а на юго-запад.

Недовольство общественных масс раздуто ветром? Похоже на правду

О Сибири, которая «задыхается», не вспоминали, пока задыхаться не начали совершенно в других местах, где уровень социальной активности повыше, чем у давно смирившихся «регионалов».

Пишутся лозунги в стиле «Путин, спаси Сибирь!», создаются петиции, которые набирают подписи «300 тысяч +», клеятся хеш-теги #сибирьзадыхается.

В проблемный регион предлагают направить чиновничество, депутатов, весь состав МЧС, войска, Сечина, Костина и Миллера с брандспойтами (пусть отрабатывают неприлично высокие зарплаты), Патриарха с часами и монахами, внёсшими лепту в строительство его новой резиденции, Золотова с Росгвардией, оппозицию с плакатами, Навального с аллергией

Недавний иркутский потоп — лужа в сравнении с реками разлитого пафоса под лозунгами в стиле «Бездельники, пора тушить Россию!». Складывается впечатление, что именно там, где в литавры бьют громче всего, знают о причинах возгорания и реальных нуждах проблемных регионов лучше всего.

А ведь всё зря. Даже если забыть «про недремлющего внешнего врага» и про возможность возникновения чрезвычайных ситуаций в иных уголках необъятной Родины, и бросить на тушение полыхающих русских лесов всё МЧС и всю армию, потушить эти пожары… чисто технически невозможно.

Для этого потребовались бы вереницы воздушных судов, идущих один за другим и обеспечивающих сброс воды в режиме «снайперского наведения и водометания» с интервалом в 5-10 минут

Реально ли это устроить? Нет. От глухой тайги, где полыхают пожары, до ближайших аэродромов сотни километров. И если принимать в расчёт тот факт, что для «прицельного водометания» предстоит снижаться ниже минимально допустимой высоты полёта, то почему бы не попытаться предугадать, каково будет количество жертв среди лётного состава, вспомнив о погибшем три года назад эмчеэсовском ИЛ-76?

Тушение лесов, которые горят из года в год, действительно обойдётся стократ дороже, чем их нетушение. А результат? К гадалке не пойдём. Он будет нулевым. Через год мы увидим то же самое. А вот будет ли такой резонанс? Вопрос. Всё зависит от того, куда подует ветер и каков будет тренд, на котором делают деньги.

Пока что «карта пожаров» разыгрывается сегодня, и будет разыгрываться вплоть до октября. К месту «ведения боевых антипожарных действий» будут стягиваться наземные и воздушные силы, хотя за 10-12 тысяч лет горения лесов природа прекрасно адаптировалась к «чрезвычайной ситуации».

Пожары играют огромную эволюционную роль для природы. И не соглашаться здесь с Рослесхозом и принятым положением о нетушении пожаров в зоне контроля… наивно, что ли?

Но русский человек так устроен, что ему — вне зависимости от политических пристрастий! — нужно кого-то спасать. А когда спасать некого, необходимо спасать Родину и её несметные богатства. Это всегда есть от кого спасать. А если нет? Мы кого-нибудь или что-нибудь придумаем.

Такая история.