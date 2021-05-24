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Немцы приехали в Крым и поделились своими впечатлениями

Дмитрий Байков
24 мая, 2021 14:29
1 мин
Дмитрий Байков
24 мая, 2021 14:29
1 мин
Pixabay
Pixabay

Делегация из 25 немцев прибыла с ознакомительным визитом в Крым 22 мая. Визит проходит в рамках проекта народной дипломатии «Мирный Крым - своими глазами. Крымские реалии без европейских домыслов».

Как рассказал глава делегации Виктор Тремпель, много немцев хотят посетить Крым. Эта не первая группа, приехавшая на полуостров. Побывавшие здесь граждане ФРГ, отмечают изменения в лучшую сторону. Они отметили современный аэропорт, новые дороги и безопасность.

Триппель подчеркнул, что немцев не нужно уговаривать, они хотят приезжать в Крым и все посмотреть своими глазами, пишет «РИА Новости».

Киеву предложили провести демаркацию границы с Крымом.

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