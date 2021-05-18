Крым готов поставить рекорд по турпотоку

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Крым готов принимать до 10 млн туристов в год. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов.

По его словам, президент России Владимир Путин поставил задачу увеличить объем турпотока в Крым до 10 млн человек. На полуострове для этого все готово.

Аксенов в эфире канала «Миллет» рассказал, что сейчас в Крыму ожидают более 6 млн туристов. Учитывая сложную эпидемическую ситуацию в других странах и закрытие Турции и Египта – эта цифра может увеличиться.