В США запретят признавать Крым российским

Политика

Комитет по международным делам палаты представителей конгресса США поддержал законопроект, который запрещает федеральным министерствам и агентствам признавать суверенитет России над Крымом. За инициативу проголосовали единогласно.

Законопроект получил название «Закон о непризнании аннексии Крыма». Речь идет о действиях подразумевающих признание Крыма российским, пишут «РИА Новости».

Ранее сообщалось, что Крым готов принимать до 10 млн туристов в год. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов.

По его словам, президент России Владимир Путин поставил задачу увеличить объем турпотока в Крым до 10 млн человек. На полуострове для этого все готово.