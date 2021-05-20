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Политика
В США запретят признавать Крым российским
20 мая, 2021 08:43
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Pixabay
Комитет по международным делам палаты представителей конгресса США поддержал законопроект, который запрещает федеральным министерствам и агентствам признавать суверенитет России над Крымом. За инициативу проголосовали единогласно.
Законопроект получил название «Закон о непризнании аннексии Крыма». Речь идет о действиях подразумевающих признание Крыма российским, пишут «РИА Новости».
Ранее сообщалось, что Крым готов принимать до 10 млн туристов в год. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов.
По его словам, президент России Владимир Путин поставил задачу увеличить объем турпотока в Крым до 10 млн человек. На полуострове для этого все готово.
Ранее по теме: Владимир Зеленский приехал посмотреть на Крым
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