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Политика
Владимир Зеленский приехал посмотреть на Крым
27 апреля, 2021 13:21
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фото: Официальное интернет-представительство
Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Херсонскую область. Глава государства в рамках своей поездки собирается посетить позиции украинских пограничников в районе государственной границы с Россией.
Зеленский посетит передовые позиции украинских военных на границе с Крымом. Он ознакомится с оперативной обстановкой и пообщается с военнослужащими.
Также президент Украины проведет в Херсоне совещание и обсудит ситуацию с безопасностью на границе с Крымом, а также в Донецкой, Запорожской, Николаевской, Одесской и Херсонской областях, сообщает официальное интернет-представительство Владимира Зеленского.
Владимир Зеленский признал мощь российской армии.
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