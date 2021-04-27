Владимир Зеленский приехал посмотреть на Крым

Политика

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Херсонскую область. Глава государства в рамках своей поездки собирается посетить позиции украинских пограничников в районе государственной границы с Россией.

Зеленский посетит передовые позиции украинских военных на границе с Крымом. Он ознакомится с оперативной обстановкой и пообщается с военнослужащими.

Также президент Украины проведет в Херсоне совещание и обсудит ситуацию с безопасностью на границе с Крымом, а также в Донецкой, Запорожской, Николаевской, Одесской и Херсонской областях, сообщает официальное интернет-представительство Владимира Зеленского.

Владимир Зеленский признал мощь российской армии.