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Политика

Владимир Зеленский приехал посмотреть на Крым

Дмитрий Байков
27 апреля, 2021 13:21
1 мин
Дмитрий Байков
27 апреля, 2021 13:21
1 мин
фото: Официальное интернет-представительство
фото: Официальное интернет-представительство

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Херсонскую область. Глава государства в рамках своей поездки собирается посетить позиции украинских пограничников в районе государственной границы с Россией.

Зеленский посетит передовые позиции украинских военных на границе с Крымом. Он ознакомится с оперативной обстановкой и пообщается с военнослужащими.

Также президент Украины проведет в Херсоне совещание и обсудит ситуацию с безопасностью на границе с Крымом, а также в Донецкой, Запорожской, Николаевской, Одесской и Херсонской областях, сообщает официальное интернет-представительство Владимира Зеленского.

Владимир Зеленский признал мощь российской армии.

Ранее по теме:  Владимир Зеленский приготовился к встрече с Владимиром Путиным где угодно
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