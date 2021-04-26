Владимир Зеленский приготовился к встрече с Владимиром Путиным где угодно

Политика

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов встретиться с российским лидером Владимиром Путиным в любом месте. Об этом он сообщил в интервью Financial Times.

По словам Зеленского, для обсуждения вопросов урегулирования конфликта в Донбассе место проведения встречи не важно: главное – содержание, сообщает телеграм-канал «РИА Новости».

Напомним, Зеленский предложил Путину встретиться. Российский лидер ответил, что Донбасс украинскому президенту нужно обсуждать с представителями ЛНР и ДНР, а уже потом привлекать третьи стороны.

Ранее сообщалось, что Зеленский приехал в Донбасс для поддержания боевого духа солдат.