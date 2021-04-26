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Политика
Владимир Зеленский приготовился к встрече с Владимиром Путиным где угодно
26 апреля, 2021 12:19
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Официальное интернет-представительство Владимира Зеленского
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов встретиться с российским лидером Владимиром Путиным в любом месте. Об этом он сообщил в интервью Financial Times.
По словам Зеленского, для обсуждения вопросов урегулирования конфликта в Донбассе место проведения встречи не важно: главное – содержание, сообщает телеграм-канал «РИА Новости».
Напомним, Зеленский предложил Путину встретиться. Российский лидер ответил, что Донбасс украинскому президенту нужно обсуждать с представителями ЛНР и ДНР, а уже потом привлекать третьи стороны.
Ранее сообщалось, что Зеленский приехал в Донбасс для поддержания боевого духа солдат.
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