Владимир Зеленский признал мощь российской армии

Политика

Президент Украины Владимир Зеленский в своем интервью для Financial Times признал мощь российской армии.

«Российская армия, мы все это знаем, очень мощная сила», - заявил Зеленский. Он также назвал действия российских военных сил на границе с Украиной «психологическим давлением».

Зеленский, конечно, заявил, что российская армия несет «постоянную угрозу» Украине, отметив, что украинские Вооруженные силы «очень сильны» и смогут сдержать любую агрессию, пишут «Известия».

Также Зеленский заявил, что готов встретиться с Путиным в любом месте.