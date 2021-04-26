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Политика
Владимир Зеленский признал мощь российской армии
26 апреля, 2021 12:48
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Russian Defence Ministry/Global Look Press
Президент Украины Владимир Зеленский в своем интервью для Financial Times признал мощь российской армии.
«Российская армия, мы все это знаем, очень мощная сила», - заявил Зеленский. Он также назвал действия российских военных сил на границе с Украиной «психологическим давлением».
Зеленский, конечно, заявил, что российская армия несет «постоянную угрозу» Украине, отметив, что украинские Вооруженные силы «очень сильны» и смогут сдержать любую агрессию, пишут «Известия».
Также Зеленский заявил, что готов встретиться с Путиным в любом месте.
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