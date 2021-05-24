Киеву предложили провести демаркацию границы с Крымом

Политика

В Крыму предложили Киеву начать налаживание приграничного сотрудничества с российским полуостровом и провести демаркацию границ. Об этом сообщил сопредседатель Ассамблеи славянских народов Крыма Роман Чегринец.

По его словам, налаживание российско-украинского сотрудничества на границе Крыма должно начаться с проведения Киевом демаркации госграницы, чтобы территория полуострова не обозначалась как украинская.

Политик также предложил Украине подумать об открытии консульства страны в Крыму, которое могло бы взаимодействовать с украинскими туристами на полуострове, пишет «РИА Новости».

В США запретят признавать Крым российским.