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Политика
«Вот и конец твой, Миша»: Жириновский описал перспективы Саакашвили
1 октября, 2021 21:38
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State Duma Russia/via Globallookpress.com
Глава ЛДПР Владимир Жириновский в шутливой форме прокомментировал арест бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили в Тбилиси.
«Мишико, зачем ты поехал в Тбилиси?», - написал Жириновский в своем Telegram-канале. Он призвал Саакашвили держаться, поскольку в грузинской тюрьме его ждет «суп из хвостов тухлой рыбы на первое, пюре из очистков картошки на второе и кисель из порошка Первой мировой войны».
Жириновский также напомнил песню: «Ешь ананасы, рябчиков жуй - день твой последний приходит, буржуй!».
«Вот и конец твой, Миша», - обращаясь к Саакашвили, закончил Жириновский.
Задержанному в Грузии Михаилу Саакашвили грозит 9 лет колонии.
Ранее по теме: Михаил Саакашвили задержан в Грузии
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