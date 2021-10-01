Назревает политический скандал: Посла Грузии вызвали в МИД Украины
Посла Грузии вызвали в МИД Украины для получения официальной информации о задержании бывшего грузинского лидера Михаила Саакашвили. Об этом сообщает официальный представитель украинского внешнеполитического ведомства Олег Николенко.
Саакашвили с 2015 года является гражданином Украины. По словам Николенко, о задержании политика украинские власти узнали из СМИ. Руководитель посольства Грузии в Киеве вызван в МИД для получения официальной информации, сообщает телеграм-канал «РИА Новости».
В настоящее время политик находится в Руставской тюрьме, неподалеку от Тбилиси.
По данным прокуратуры, в Грузии Саакашвили заочно осужден по делу об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и по делу об избиении депутата Валерия Гелашвили. По совокупности двух дел он приговорен к 9 годам лишения свободы.
Также Саакашвили является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга в 2007 году, погроме телекомпании «Имеди» и растрате бюджетных средств.