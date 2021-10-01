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Политика
Задержанному в Грузии Михаилу Саакашвили грозит 9 лет колонии
1 октября, 2021 19:54
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Oleg Pereverzev/ZUMAPRESS.com/Global Look press
Бывший грузинский президент Михаил Саакашвили, который сегодня, 1 октября был задержан в Грузии, заочно приговорен к 9 годам лишения свободы.
В настоящее время политик находится Руставской тюрьме, неподалеку от Тбилиси.
По данным прокуратуры, в Грузии Саакашвили заочно осужден по делу об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и по делу об избиении депутата Валерия Гелашвили. По совокупности двух дел он приговорен к 9 годам лишения свободы.
Также Саакашвили является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга в 2007 году, погроме телекомпании «Имеди» и растрате бюджетных средств, пишет «РИА Новости».
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