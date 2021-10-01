Новости – Политика
Политика
Михаил Саакашвили задержан в Грузии
1 октября, 2021 19:04
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Vladimir Valishvili/Russian Look/Global Look press
Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили задержан. Об этом сообщил премьер-министра страны Ираклий Гарибашвили.
По его словам, Саакашвили задержан на территории Грузии. Сейчас он переведен в пенитенциарное учреждение.
Гарибашвили также сообщил, что правоохранительные структуры Грузии обладали информацией о перемещении Саакашвили. Он отметил, что все его передвижения были под контролем, пишет телеграм-канал «Страна.ua».
Власти Грузии неоднократно заявляли, что Саакашвили арестуют сразу по прибытии в страну, где против него возбуждено уголовное дело.
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