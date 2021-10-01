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Михаил Саакашвили был готов к задержанию в Грузии и «вступил в битву»
1 октября, 2021 20:40
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Artur Widak/ZUMAPRESS.com/Global Look press
Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили психологически был готов к задержанию на родине. Об этом сообщил его соратник, один из лидеров украинской партии «Движение новых сил» Давид Сакварелидзе.
Сегодня, 1 октября премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили сообщил о задержании Саакашвили. В настоящее время политик находится в Руставской тюрьме, неподалеку от Тбилиси.
Сакварелидзе в эфире телеканала «Украина 24» рассказал, что в рядах единомышленников Саакашвили нет никакой паники, поскольку и сам экс-президент Грузии перед поездкой на родину психологически был готов к задержанию.
По словам Сакварелидзе, Саакашвили решил «вступить в битву» и совершил «смелый поступок».
Задержанному в Грузии Михаилу Саакашвили грозит 9 лет колонии.
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