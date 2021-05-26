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Политика

В Бундестаге обвинили Россию в причастности к посадке борта Ryanair в Минске

Дмитрий Байков
26 мая, 2021 10:22
2 мин
Дмитрий Байков
26 мая, 2021 10:22
2 мин
Pixabay
Pixabay

В Бундестаге считают, что «принудительная» посадка самолета авиакомпании Ryanair в Минске была осуществлена с ведома Москвы, если даже не при поддержке российской стороны. Такое мнение выразил представитель правящего в ФРГ Христианско-демократического союза (ХДС) Норберт Реттген.

Политик при этом не привел конкретных аргументов. По его словам, без поддержки России президент Беларуси Александр Лукашенко уже давно не был бы у власти. Реттген предлагает исходить из того, что «государственный угон» самолета происходил «с согласия Кремля», а возможно, и при непосредственной «оперативной поддержке со стороны России».

В Москве все обвинения о причастности к инциденту отвергли и назвали их неадекватными. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россию скоро будут обвинять лишь за ее существование.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель подчеркнула, что у Евросоюза нет доказательств причастности России к инциденту с посадкой самолета компании Ryanair.

Американская администрация, по словам пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки, также считает, что Москва не причастна к произошедшему в Минске, пишет ТАСС.

Светлана Тихановская опасается применения против Романа Протасевича «сыворотки правды».

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