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Русская планета
Политика

Украина высылает российского консула в Одессе из страны

Дмитрий Байков
27 апреля, 2021 14:20
1 мин
Дмитрий Байков
27 апреля, 2021 14:20
1 мин
MFA Russia/via Globallookpress.com
MFA Russia/via Globallookpress.com

МИД Украины объявил персоной нон грата российского консула в Одессе. Об этом говорится в опубликованном на сайте ведомства сообщении.

Российский дипломат должен покинуть Украину до конца дня 30 апреля.

Накануне Москва объявила персоной нон грата сотрудника посольства Украины. В российском дипломатическом ведомстве пояснили, что данное решение последовало в ответ на аналогичные действия Киева, сообщает телеграм-канал «Раньше всех. Ну почти».

Ухудшение отношений между некоторыми европейскими странами и Россией произошло после того, как правительство Чехии бездоказательно обвинило РФ в организации взрывов на складах боеприпасов в чешской деревне Врбетице в 2014 году. После этого последовали серии взаимных высылок дипломатов. Москва каждый раз указывает на то, что ее действия являются зеркальным ответом.

«Маразм»: Чехия не разобралась со взрывами на складах за 7 лет и опозорилась

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