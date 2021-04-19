Россия жестко ответила Чехии за высылку российских дипломатов

Политика

Москва зеркально ответила Праге на высылку 18 российских дипломатов из Чехии. Об этом сообщил МИД России.

Россия объявила персонами нон грата 20 чешских дипломатов. Они должны покинуть территорию РФ 19 апреля до конца дня.

Посол Чехии в Москве Витезслав Пивонька был вызван в российский МИД и проинформирован о высылке чешских дипломатов из РФ.

Чешской стороне было объявлено требование привести количество сотрудников дипмиссии в Москве к паритету с числом сотрудников в Чехии, сообщают «Известия».