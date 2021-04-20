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Политика

«Маразм»: Чехия не разобралась со взрывами на складах за 7 лет и опозорилась

Дмитрий Байков
20 апреля, 2021 10:41
2 мин
Дмитрий Байков
20 апреля, 2021 10:41
2 мин
Aleksey Ivanov/ TV Zvezda/
Aleksey Ivanov/ TV Zvezda/Global Look press

Ситуация с расследованием дела о взрывах на военных складах в Чехии в 2014 года является маразмом. Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Власти Чехии сами не владели информацией о том, кому принадлежат склады в чешской деревне Врбетице. За 7 лет с момента взрыва так и не были озвучены подробности, причины и имена виновников произошедшего. «Это парадокс, но официальных материалов по этому делу практически нет». В итоге все опять свалили на Петрова и Баширова. «Стыдно? Стыдно», - сказала Захарова в эфире радио «Вести FM».

Захарова также отметила, что чешские власти не знали, что склад боеприпасов не используется армией, а Минобороны сдает помещения в аренду частным оружейным компаниям. Огромное количество оружия находилось было без какого-либо контроля.

Ухудшение отношений между Россией и Чехией произошло после скандальных заявлений чешской спецслужбы о якобы причастности РФ к взрыву на складе боеприпасов в деревне Врбетице в 2014 году. Каких-либо доказательств, как обычно, предоставлено не было. На это неоднократно обращал внимание и президент республики Милош Земан.

США хотели запустить волну высылки российских дипломатов во всех странах НАТО и Евросоюза. Возможно, чехам дали поручение стать первой страной, которая эту инициативу подхватит.

Ранее по теме:  Россия жестко ответила Чехии за высылку российских дипломатов
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ТЕГИ
МИД
Мария Захарова
Чехия
Политика
Россия
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