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Политика

Чехия решила не останавливаться на высылке российских дипломатов

Дмитрий Байков
19 апреля, 2021 10:44
2 мин
Дмитрий Байков
19 апреля, 2021 10:44
2 мин
Pixabay
Pixabay

Власти Чехии заявили о намерении вычеркнуть российскую госкорпорацию «Росатом» из списка кандидатов в тендере на строительство нового энергоблока АЭС «Дукованы». Об этом рассказал министр промышленности и торговли республики Карел Гавличек.

По его словам, «Росатом» в течение нескольких дней будет исключен из списка компаний-кандидатов, выбранных для участия в тендере. Также российская корпорация не сможет участвовать в тендере и в качестве субподрядчика.

Стоит отметить, что из конкурса уже выбили китайскую компанию. Основным бенефициаром такой политики стала американо-канадская фирма, сообщает телеграм-канал «РИА Новости».

Ухудшение отношений между Россией и Чехией произошло после скандальных заявлений чешской спецслужбы о якобы причастности РФ к взрыву на складе боеприпасов в деревне Врбетице в 2014 году. Каких-либо доказательств, как обычно, предоставлено не было. На это неоднократно обращал внимание и президент республики Милош Земан.

Россия жестко ответила Чехии за высылку российских дипломатов.

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