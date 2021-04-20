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Политика
Служба безопасности Украины перешла в повышенную готовность
20 апреля, 2021 15:03
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Pavlo Gonchar/Keystone Press Agency/Global Look press
Служба безопасности Украины (СБУ) перевела своих сотрудников в режим повышенной готовности. В ведомстве объясняют введение особого режима эскалацией противостояния с Россией.
Представитель СБУ Артем Дехтяренко заявил, что ведомство постоянно мониторит, анализирует и проверяет всю информацию, которая может свидетельствовать об угрозах государственной безопасности Украины. Усилена контрразведывательная и оперативно-розыскная составляющая, сообщает телеграм-канал «Раньше всех. Ну почти».
Украина станет не интересной Европе и превратится в «аграрную провинцию». Виновата опять Россия.
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