Политика

Служба безопасности Украины (СБУ) перевела своих сотрудников в режим повышенной готовности. В ведомстве объясняют введение особого режима эскалацией противостояния с Россией.

Представитель СБУ Артем Дехтяренко заявил, что ведомство постоянно мониторит, анализирует и проверяет всю информацию, которая может свидетельствовать об угрозах государственной безопасности Украины. Усилена контрразведывательная и оперативно-розыскная составляющая, сообщает телеграм-канал «Раньше всех. Ну почти».

Украина станет не интересной Европе и превратится в «аграрную провинцию». Виновата опять Россия.