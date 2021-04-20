Украина станет не интересной Европе и превратится в «аграрную провинцию». Виновата опять Россия

Экономика

Украина рискует перестать быть интересной Европе и скоро превратится из важного посредника между Россией и ЕС в «аграрную провинцию». Об этом заявил глава украинской Торгово-промышленной палаты Михаил Непран.

«Северный поток-2» вместе с «Турецким потоком» несут негативные экономические последствия для Украины. Страна лишиться транзита газа из-за того, что Россия строит новые газопроводы. «Нас методично, быстро и эффективно выводят из списка ключевых участников большой геополитической игры», - посетовал Непран.

По его мнению, главная проблема кроется не только в потере денег в бюджете, потеряв газотранспортную систему, Украина перестанет быть интересной Европе, и ЕС больше не будет заниматься ее судьбой, сообщает РЕН-ТВ.

Украина хочет вернуть статус ядерной державы.