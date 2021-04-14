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Политика

Украина может начать боевые действия против Крыма. Война начнется с гибели украинских солдат

Дмитрий Байков
14 апреля, 2021 15:08
1 мин
Дмитрий Байков
14 апреля, 2021 15:08
1 мин
Volodymyr Tarasov/Keystone Press Agency/ Global Look press
Volodymyr Tarasov/Keystone Press Agency/ Global Look press

Украина может начать военные действия против Крыма. Об этом заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.

В ходе совещания на тему национальной безопасности в Севастополе Патрушев заявил о рисках, которые стоят сегодня перед Крымом и Россией в целом.

По его словам, Украина при поддержке США может устроить провокации с гибелью своих военнослужащих и потерей техники, чтобы обвинить Россию и начать боевые действия, сообщает телеграм-канал «Раньше всех. Ну почти».

Также Патрушев рассказал о существовании центров подготовки диверсионно-разведывательных формирований на территории Украины.

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Война
Крым
Политика
Россия
Николай Патрушев
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