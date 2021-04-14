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Политика
Украина может начать боевые действия против Крыма. Война начнется с гибели украинских солдат
14 апреля, 2021 15:08
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Volodymyr Tarasov/Keystone Press Agency/ Global Look press
Украина может начать военные действия против Крыма. Об этом заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.
В ходе совещания на тему национальной безопасности в Севастополе Патрушев заявил о рисках, которые стоят сегодня перед Крымом и Россией в целом.
По его словам, Украина при поддержке США может устроить провокации с гибелью своих военнослужащих и потерей техники, чтобы обвинить Россию и начать боевые действия, сообщает телеграм-канал «Раньше всех. Ну почти».
Также Патрушев рассказал о существовании центров подготовки диверсионно-разведывательных формирований на территории Украины.
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