Украина может начать боевые действия против Крыма. Война начнется с гибели украинских солдат

Политика

Украина может начать военные действия против Крыма. Об этом заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.

В ходе совещания на тему национальной безопасности в Севастополе Патрушев заявил о рисках, которые стоят сегодня перед Крымом и Россией в целом.

По его словам, Украина при поддержке США может устроить провокации с гибелью своих военнослужащих и потерей техники, чтобы обвинить Россию и начать боевые действия, сообщает телеграм-канал «Раньше всех. Ну почти».

Также Патрушев рассказал о существовании центров подготовки диверсионно-разведывательных формирований на территории Украины.