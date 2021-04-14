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Политика

Николай Патрушев рассказал о подготовке диверсантов на Украине

Дмитрий Байков
14 апреля, 2021 14:29
1 мин
Дмитрий Байков
14 апреля, 2021 14:29
1 мин
Kremlin Pool/Global Look Press
Kremlin Pool/Global Look Press

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев рассказал о существовании центров подготовки диверсионно-разведывательных формирований на территории Украины. Об этом он заявил на совещании по вопросам обеспечения национальной безопасности в Крыму.

По его словам, при участии Запада на Украине тренируются диверсионные группы, которые, возможно, готовятся к совершению терактов в России и других странах, сообщает телеграм-канал «РИА Новости».

Также он отметил, что в Крыму сохраняется угроза терактов из-за действий НАТО, Евросоюза и Украины.

ФСБ задержала в России тренировавшихся на бомжах украинских террористов.

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Россия
Диверсия
Теракты
Николай Патрушев
Совет безопасности
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