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Политика

Владимир Зеленский проверит Запад на прочность

Дмитрий Байков
13 апреля, 2021 08:47
1 мин
Дмитрий Байков
13 апреля, 2021 08:47
1 мин
Фото: официальный сайт Владимира Зеленского
Фото: официальный сайт Владимира Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что «агрессивные действия» России на западной границе станут испытанием для стран Запада.

По мнению Зеленского, Россия якобы хочет «поднять градус настолько, чтобы показать, что Запад будет колебаться в вопросе поддержки Украины». Перемещения российских войск вблизи границы с Украиной «нацелено на запугивание» Киева и западных стран.

Украинский лидер считает, что Россия решила продемонстрировать, что на Западе «не считают» Украину «партнером». «Это своего рода испытание», – приводит его слова Time.

Ранее руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что США нужно разместить на территории страны зенитные ракетные комплексы (ЗРК) Patriot.

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